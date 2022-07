Ministrul Educatiei, Adrian Curaj, a declarat joi, la Slatina, unde a vizitat Targul ofertelor educationale ale liceelor din municipiu, ca ar vrea ca examenul de bacalaureat sa fie bazat pe teste dinainte cunoscute de elevi si ca va lasa "mostenire" schimbari care vor determina "orientarea tinerilor spre scoala potrivita", respectiv liceu sau scoala profesionala.

Intrebat daca vor avea loc schimbari in privinta bacalaureatului, ministrul a raspuns ca legea nu permite modificari pentru anul in curs, acestea urmand sa se produca in urmatorul an.

"Voi lasa mostenire pentru la anul niste schimbari, astfel incat, din ce in ce mai mult, pe de o parte sa-i orientam pe tinerii nostri spre scoala potrivita, pe de alta parte as vrea din ce in ce mai mult ca bacalureatul sa fie bazat pe niste teste deja dinainte cunoscute, in cantitate mare, elevii sa fie pregatiti, nu sa scoatem doar niste subiecte, se numesc articole de evaluare sau itemi de evaluare. Cred ca spre acolo ar trebui sa mergem", a spus Curaj.

Ministrul a vorbit despre trasee educationale "flexibile" si despre importanta consilierii elevilor si familiilor acestora in privinta alegerii unui liceu sau a unei scoli profesionale. El considera ca rezultatele la bacalaureat din ultimii ani dovedesc lipsa "capacitatii de a consilia pe calea potrivita elevul".

Adrian Curaj a opinat ca "suntem nepregatiti sa discutam lucrul acesta" intrebat despre un eventual bacalaureat diferentiat.

"Eu cred ca este important sa ne uitam pe partea de profesional astfel incat tinerii nostri sa ajunga la nivelul de calificare cinci fara sa mearga pe linia liceului si sa ajunga in zona profesionala (...) si mai ales sa le aratam cum anume pot sa se miste intre liceu si profesionala, intre profesionala si liceu, pentru ca optiunile se schimba odata cu maturitatea. (...) Cred ca trebuie sa-i orientam pe cei care au abilitatile si determinarea pe calea de liceu astfel incat la sfarsit sa fim nu siguri, dar sa fim convinsi intr-un fel ca ei vor merge pe calea de bacalaureat si mai departe pe linia aceasta, in zona profesionala trebuie sa fim siguri ca oferim destule oportunitati celor care decid sa opteze pentru calea aceea", a declarat Adrian Curaj.

Dupa ce a vizitat toate standurile, ministrul a felicitat liceele, scolile profesionale si scolile postliceale din Slatina care si-au prezentat joi ofertele educationale si considera ca acestea sunt adaptate cerintelor, iar elevii prezenti "stiu foarte bine de au venit si unde se duc".

