Teama ministrului Curaj: Mi-e frica de experimentele din Educatie neduse pana la sfarsit

Ministrul Educatiei, Adrian Curaj, considera ca in domeniul pe care il reprezinta nu va fi timp suficient pentru a finaliza multe lucruri, iar una dintre temerile sale se refera la experimente ce nu sunt duse la sfarsit.

"Nu o sa avem timp sa finalizam multe lucruri, dar atunci cand am lucrat la Strategia de invatamant si viziunea de educatie a Romaniei 2025, cu ani in urma, am spus ca ce nu poti face azi, pune seminte pentru viitor. Eu cred ca daca facem o treaba serioasa si punem seminte si avem grija sa fie udate pana sa ajunga pomi, cred ca vom putea face lucruri frumoase. Mi-e frica de experimente neduse pana la sfarsit. Sunt convins ca exista creativitate, inovare si inovatie si capacitate suficienta sa venim cu produse interesante pentru tinerii nostri", a declarat, joi, in cadrul Galei Comunicatii Mobile, ministrul Educatiei.

Potrivit oficialului, Romania are un capital natural ce poate permite dezvoltarea unor proiecte de tehnologie asimilate agriculturii.

"Asiguram predictibilitate si avem un cadru curricular clar. Sunt pentru orice experiment consolidat cu tehnologie, cu solutii suficient de mature care apoi sa se rostogoleasca in sistem. Cred foarte mult ca operatorii pot veni impreuna cu furnizorii de echipamente cu solutii software interesante. Solutiile la cheie sunt superbe, dar as vrea sa vad unde si ce, cineva din Romania poate sa contribuie. Cred ca avem conectivitate foarte buna in Romania si poate fi imbunatatita.

Ads

Avem nevoie de servicii peste retea si asta o stim cu totii ca sunt importante si avem nevoie de aplicatii consolidate care mai tarziu sa devina povesti de succes. Romania are un capital natural extraordinar si mai ales in zona tehnologiilor ICT. Cred ca daca ne gandim si vom avea ca prioritate agricultura si tehnologie, asta se numeste Agricultura 4.0. Cred ca trasabilitatea produselor noastre, care sunt naturale, ne-ar duce si in zona aceasta de plasare mai sus pe lantul de valoare adaugata. Agricultura 4.0 cred ca va face spectacol in Romania", a subliniat Curaj.

Reprezentanti ai autoritatilor, companii si jucatori importanti din piata telecom din Romania participa, joi, la Gala Comunicatii Mobile, eveniment ajuns la cea de-a 12-a editie.

Ads