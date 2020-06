Senatorul Adrian Diaconu, fostul politist propus de PSD la sefia CNCD, a votat pentru interzicerea ideologiei de gen in sistemul de educatie

Sursa: Facebook/ PPDD Timis

Politistul care activeaza in domeniul drepturilor omului

Ziare.

com

Senatorul Diaconu a votat pentru la toate cele 27 de puncte alea Senatului din 16 iunie, inclusiv la ultimul punct, 27, referitor la modificarea Legii educatiei nationale 1/2011, asa cum o dovedeste inregistrarea video/audio a votului exprimat online la momentul 2.14.32, relateaza "Europa Libera." In 2014, Diaconu a fost achitat intr-un dosar de furturi auto, vechi de peste 15 ani, la zece ani de la trimiterea in judecata, prin aplicarea legii penale mai favorabile dupa intrarea in vigoare a Noului Cod Penal si prin prescrierea faptelor.Senatorul PSD de Timis a mai trecut prin partidul lui Dan Diaconescu , PPDD, si prin UNPR -ul lui Gabriel Oprea Potrivit CV-ului de pe site-ul Senatului, Diaconu si-a inceput cariera ca ofiter specialist in cadrul IPJ Timis-SCC. (1994 - 2003). A fost directorul unor firme de protectie si paza din Timisoara. In perioada 2015 - 2016 a fost presedinte al Comisiei pentru Invatamant, Stiinta, Tineret si Sport - Camera Deputatilor.Intrebat de " Libertatea " ce il recomanda pentru postul de presedinte al CNCD, Adrian Diaconu a spus ca activitatea sa de politist."Aveti activitate, ati profesat in domeniul drepturilor omului, e un interes de-al dumneavoastra mai vechi?," este intrebat senatorul de reporterul "Libertatea."," raspunde senatorul PSD.