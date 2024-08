Adrian Duicu ramane in arest - decizie definitiva

Fostul presedinte al CJ Mehedinti, Adrian Duicu, ramane in arest, dupa ce instanta suprema a decis definitiv, vineri, sa mentina decizia Curtii de Apel Bucuresti prin care acestuia i-a fost respinsa solicitarea de inlocuire a masurii preventive.

Vineri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie s-au judecat doua contestatii facute de fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Mehedinti, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a decis in ambele cazuri sa ii respinga lui Duicu cererea de inlocuire a arestului preventiv cu o masura mai blanda, respectiv cu arestul la domiciliu sau cu cercetarea sub control judiciar.

Ambele contestatii au fost respinse.

Ponta: Habar n-am daca am luat masa cu Duicu. Tot aflu ca l-am omorat pe Panait

Tot vineri, Curtea de Apel Bucuresti a mentinut masura arestarii preventive fata Adrian Duicu, dar si fata de alti doi inculpati din dosarul sau de coruptie, respectiv fata de Constantin Stefan Ponea si Constantin Popescu.

Fostul presedinte al Consiliului Judetean Mehedinti, Adrian Duicu, fostul sef al IPJ Mehedinti, Stefan Ponea, si alte opt persoane au fost trimisi in judecata in dosarul in care sunt acuzati de fapte de coruptie.

Ads

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) l-au trimis in judecata pe Ioan Adrian Duicu, presedintele Consiliului Judetean Mehedinti la data faptelor, pentru trafic de influenta, cumparare de influenta, trei infractiuni de folosire a influentei si autoritatii, de catre o persoana care detine o functie de conducere intr-un partid politic, in scopul obtinerii pentru sine de foloase necuvenite.

De asemenea, e acuzat de doua infractiuni de dare de mita pentru permiterea accesului unor persoane neautorizate la informatii nedestinate publicitatii, in scopul obtinerii de foloase necuvenite, trafic de influenta, primire de foloase necuvenite si doua infractiuni de efectuare de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia.

Dosarul este judecat de Curtea de Apel Bucuresti.

Ads