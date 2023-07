Adrian Ilie a povestit cum a fost prins beat la volan. De ce a refuzat probele biologice

Adrian Ilie a fost prins băut la volan, vineri noaptea, și s-a ales cu permisul luat. Fostul internațional în vîrstă de 49 de ani a povestit, la Fanatik, cum au stat lucrurile și de ce a refuzat să dea probe biologice la IML.

„Am băut 2-3 pahare la un eveniment, în 2-3 ore. Era cam 00:30 noaptea când m-a oprit poliția. Nu eram mort de beat. Am fost testat, am recunoscut ce am făcut. Era un echipaj de Poliție care m-a oprit. Erau razii prin oraș.

Dacă făceam scandal, nu mai eram aici. Puteau să mă aresteze. Bine, a fost o chestie care... Am vrut să închid ușa de la mașină și mi-au spus că pot să îmi pună cătușele, să mă rețină 12 ore. Am zis să stea liniștiți. M-am dat 2-3 metri în dreapta de lângă polițist și am vrut să închid ușa. Am zis «Închid ușa și vă urmez». Probabil că au crezut că fug. Mi-a zis băiatul să stau lângă el și am zis că îl urmez. Alcoolemia a fost peste 0,80g/l. Cam 0,82 - 0,82. Am suflat de 2-3 ori în etilotest.

Da, la spital nu am vrut să-mi ia probe biologice. Nu știam că sunt pasibil de dosar penal. Am sunat un avocat să mă ajute, dar nu am putut. Nu știam... Și oricum nu știu dădeam probe de sânge. Eu am avut un virus în sânge de când eram tânăr și abia de vreo doi ani am scăpat de el. Și de aceea nu mai fac teste oriunde.

Nu știu ce va urma. Pentru moment nu mi-au dat amendă, ci mi-au luat permisul. Am făcut o greșeală... Viața merge înainte, vom vedea ce va fi”, a declarat Adrian Ilie pentru Fanatik, citat de gsp.ro.

Conform legii, șoferii prinși beți la volan cu o alcoolemie de peste 0,80g/l în sânge (echivalentul unei concentrații de 0,40mg/l în aerul expirat) sunt încadrați la infracțiune și riscă să fie pedepsiți drastic „cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă penală”.

