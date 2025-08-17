”Cobra” Adrian Ilie are o fiică afaceristă. Lovitura financiară pregătită de Milana

La 51 de ani, ”Cobra” Adrian Ilie se mândrește cu fiica sa Milana, care la numai 24 de ani este implicată în diverse afaceri.

Astfel, după ce a investit deja în imobiliare şi într-o firmă de instalaţii sanitare, fiica lui Adrian Ilie poate da o adevărată lovitură financiară.

Conform As.ro, Milana Ilie este implicată într-o afacere de 800 de milioane de euro, alături de un holding din Turcia.

Milana Ilie deţine 25% din afacerea care presupune crearea unuia dintre cele mai importante parcuri eoliene din România, firma primind, recent, aviz de racordare electrică de la Transelectrica.

Potrivit proiectului, lucrările ar urma să înceapă anul viitor şi să fie încheiate în 2030, iar turbinele electrice ar începe să funcționeze în 2031.

Milana Ilie a moştenit și pasiunea lui Adrian Ilie pentru fotbal. „Visul meu? Am foarte multe. O academie de fete de fotbal, de fete mai mici”, spunea Milana Ilie în trecut.

Ads