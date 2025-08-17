”Cobra” Adrian Ilie are o fiică afaceristă. Lovitura financiară pregătită de Milana

Autor: Teodor Serban
Duminica, 17 August 2025, ora 10:11
446 citiri
”Cobra” Adrian Ilie are o fiică afaceristă. Lovitura financiară pregătită de Milana
Milana Ilie FOTO Instagram

La 51 de ani, ”Cobra” Adrian Ilie se mândrește cu fiica sa Milana, care la numai 24 de ani este implicată în diverse afaceri.

Astfel, după ce a investit deja în imobiliare şi într-o firmă de instalaţii sanitare, fiica lui Adrian Ilie poate da o adevărată lovitură financiară.

Conform As.ro, Milana Ilie este implicată într-o afacere de 800 de milioane de euro, alături de un holding din Turcia.

Milana Ilie deţine 25% din afacerea care presupune crearea unuia dintre cele mai importante parcuri eoliene din România, firma primind, recent, aviz de racordare electrică de la Transelectrica.

Potrivit proiectului, lucrările ar urma să înceapă anul viitor şi să fie încheiate în 2030, iar turbinele electrice ar începe să funcționeze în 2031.

Milana Ilie a moştenit și pasiunea lui Adrian Ilie pentru fotbal. „Visul meu? Am foarte multe. O academie de fete de fotbal, de fete mai mici”, spunea Milana Ilie în trecut.

Ucraina lovește portul rusesc Olia din Marea Caspică. O navă ce transporta componente iraniene pentru drone Shahed, vizată
Ucraina lovește portul rusesc Olia din Marea Caspică. O navă ce transporta componente iraniene pentru drone Shahed, vizată
Forțele speciale ucrainene au lansat un atac asupra portului Olia din regiunea Astrahan, vizând o navă despre care autoritățile de la Kiev susțin că transporta componente pentru drone...
Lovitură de imagine pentru David Popovici: ”Copilul din mine se bucură”
Lovitură de imagine pentru David Popovici: ”Copilul din mine se bucură”
Multiplul campion olimpic, mondial şi european la înot David Popovici a devenit primul Friend of the Brand Porsche din România. “În apă măsor secundele. Pe şosea, măsor zâmbetele....
#Adrian Ilie, #fiica, #afacere, #Milana Ilie, #lovitura , #stiri lifesport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
23.130.000Euro pentru Dennis Man! A primit vestea dupa transferul la PSV
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a convins, dupa intalnirea dintre Donald Trump si Vladimir Putin: "Niciodata"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. ”Cobra” Adrian Ilie are o fiică afaceristă. Lovitura financiară pregătită de Milana
  2. Atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB își forțează transferul și pune presiune pe șefii clubului
  3. Veste proastă primită de Cristi Chivu de la casele de pariuri: ”Nu apucă să mănânce nici măcar cozonacul de Crăciun”
  4. Meciul Bayern - Stuttgart a stabilit supercampioana Germaniei. Echipa care a luat trofeul pentru a 11-a oară
  5. Sinner - Alcaraz, finală de vis în circuitul ATP, înainte de US Open
  6. Bayern Munchen a câștigat un nou trofeu! Luis Diaz, impact instant
  7. Mircea Rednic, clipe grele în Belgia. Antrenorul român a fost umilit
  8. Petrolul - Hermannstadt, meci decis de un gol marcat pe final. Sibienii, fără victorie în Superliga
  9. Victorie fulger pentru Sorana la Cleveland: 6-1, 6-0!
  10. Eșec drastic pentru România în Ungaria, în cursa pentru Mondiale. Tricolorii sunt calificați mai departe