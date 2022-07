Fostul director al Unifarm SA, Adrian Ionel, s-a lăsat dus de nas de escrocul Andre Jaderian să achiziționeze ilegal măști și combinezoane la începutul pandemiei având impresia că acesta din urmă ar fi „un reprezentant al lumii masonice”.

Din politețe, mason la rândul său, Ionel a continuat discuția. Povestea celor 3 milioane de măști și 250.000 de combinezoane a început la o cafea și s-a terminat cu o pedeapsă de 6 ani și 8 luni de pușcărie pentru Adrian Ionel.

Fostul director al Unifarm a fost condamnat pe fond la următoarele pedepse:

4 ani închisoare pentru de abuz în serviciu

3 ani închisoare pentru luare de mită.

3 ani închisoare pentru complicitate la trafic de influenţă

1 an închisoare pentru instigare la fals intelectual

„Aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare, la care adaugă un spor de o treime din celelalte pedepse stabilite, deci un spor de 2 ani şi 8 luni închisoare (1 an + 1 an + 4 luni + 4 luni) inculpatul Ionel Eugen Adrian urmând să execute pedeapsa principală rezultantă de 6 (şase) ani şi 8 (opt) luni închisoare”, se arată în minuta deciziei de condamnare.

Două țepe ingenioase din CV-ul lui Andre Jaderian

Pentru a putea înțelege că mai bine întrega „afacere” cu măștile și combinezoanele achiziționate ilegal de Adrian Ionel de la Unifarm în 2020, trebuie să înțelegem de la cine a pornit totul.

Andre Jaderian este un țepar de profesie, care nu se dădea înapoi de la nicio găinărie pentru a face bani. Când mirosea un „deal” bun, Jaderian e genul de „combinator” care cu ușurință poate trece drept om de afaceri, spun sursele Ziare.com.

De exemplu, atunci când lui Jaderian i-a picat fisa că producătorii de ulei de argan din Africa trimit mostre gratuite în cantități generoase cu speranța de a obține un contract, țeparul i-a sunat pe toți, le-a promis un deal fiecăruia în parte, apoi a vândut ulei de argan până s-au vorbit africanii și au descoperit că au fost înșelați, au relatat surse sub protecția anonimatului.

Tot Jaderian a vândut flori în București cam pe același principiu, producătorii nu fac rabat nici de la cantitate nici de la calitate atunci când vor să își impresioneze potențialii distribuitori pentru a bate palma pe un contract.

În motivarea deciziei de condamnare, un judecător de la Tribunalul București descrie pe larg atât premisele „tunului” de la Unifarm, cât și motivele pentru care instanța de fond consideră că Adrian Ionel trebuie să înfunde pușcăria pentru 6 ani și 8 luni.

Cum recunoști un mason când te abordează pe WhatsApp

Iată ce a declarat Adrian Ionel, confruntat de procurori în legătură cu mesajele pe care Andre Jaderian i le-a trimis pe WhatsApp:

„Formula de adresare cu care Jaderian Andre a deschis discuţia mi-a dat impresia că am în faţă un reprezentant al lumii masonice şi din politeţe, fiind la rândul meu simpatizant al acestui curent am continuat discuţia… Când am fost contactat de Jaderian Andre am văzut că aveam salvat numărul de telefon al acestuia în agenda mea, probabil din mediul masonic, în agenda mea fiind peste 6.500 numere de telefon”.

Tot la urmărirea penală, Andre Jaderian – care a și încheiat un acord de recunoaștere cu procurorii pentru a scăpa mai „ieftin” – spunea de unde îl știe pe Adrian Ionel:

„Îl cunoşteam dintr-o organizaţie masonică. Am mai discutat cu acesta, cred, o singură dată, când făceam import de flori”.

Din documentul citat rezultă că „deal-ul” măștilor și combinezoanelor de 2,3 milioane de lei a început pe WhatsApp cu un mesaj pe care Adrian Ionel l-a primit „din senin” de la Andre Jaderian:

„Te îmbrățișez, bro. Știu că ai Unifarm ul și te ocupi cu diverse pe pharma”.

Răspunsul inculpatului a fost prompt, confirmând interlocutorului convingerea sa: „Salutări”, „da”, „așa e”.

În continuare, Jaderian Andre abordează direct subiectul achiziționării de măști, astfel: „Dacă dorești măști direct de la producător, stau la buna dispoziție”, „Sunt aici pentru tine oricând”.

La această „ofertă”, inculpatul a transmis: „foarte bun”, „ce prețuri avem și pe ce fel de măști?”, răspunsul lui Jaderian Andre fiind că „Depinde de cantitate”, „Dar putem merge la un preț foarte mic”. Cererea a venit imediat din partea inculpatului (Ionel Eugen Adrian – n.r.): „1.000.000”, „pentru început”.

Urmează întrebarea lui Jaderian Andre: „Target price?” (adică prețul țintă).

Cum l-a „combinat” la o cafea țeparul Jaderian pe masonul Ionel

În momentul în care Jaderian Andre a întrebat „Target price?”, inculpatul a fost interesat să cunoască dacă produsele au marcaj CE, întrebând „marcaj CE?”, iar răspunsul afirmativ al lui Jaderian Andre „da”, făcându-l pe acesta să spună că „nu merge așa”.

Insistența lui Jaderian Andre de a afla prețul („merge, merge”) l-a determinat pe inculpat să afirme că „fără target price, nuuuuuu”.

Jaderian Andre a insistat în aflarea prețului: „Ba da bro”, „Ne cunoaștem, nu fac afaceri cu tine”.

Răspunsul inculpatului (Ionel Eugen Adrian) este „nu bro, e marfa ta, tu faci prețul și ne auzim. Unifarm e 100% statul și eu trebuie să iau cel mai jos preț din ce există pe piață, respectând calitatea”.

În acest context, Jaderian Andre i-a spus: „Mâine dimineață pe la ora 09:30 te sun să ne vedem la o cafea” și i-a transmis și un certificat al unui producător de măști din Turcia, alături de specificații privind ambalarea lor: „75 buc pe cutie”, „32 cutii pe bax”, „2400 buc pe bax”.

Oferta lui Jaderian Andre a fost acceptată de inculpatul (Ionel Eugen Adrian – n.r.) care i-a confirmat: „Așa facem”, „Mai bine ne vedem direct”, „La 9:20”, „Pe undeva”, „Să discutăm”, „Oriunde”, fapt cu care Jaderian Andre a fost de acord „Okay bro”, discuțiile continuând cu privire la identificarea unui loc unde să se întâlnească:

Ionel: Ai vreun loc unde ți-e comod?

Jaderian: Păi o să fiu în zona (n.r. – Piața) Alba Iulia. Pe la high class?

Ionel: E ok.

Jaderian: Merge o cafea, zic.

Ionel: Sunt în zonă și nu (…). Perfect.

În continuare inculpatul îl întreabă pe Jaderian Andre: „Certificatul e valabil?”, „Că e acoperită data”, primind un răspuns pozitiv din partea lui Jaderian Andre „Da”, „Fără griji”, fapt ce îl determină pe acesta să trimită un emoticon cu semnificația de „în regulă”.

Motivarea instanței:

Ziare.com prezintă extrase din motivarea deciziei de condamnare a lui Adrian Ionel, fostul șef al Unifarm:

„În drept, fapta inculpatului (Ionel Eugen Adrian – n.r.) constând în acea că, în calitate de director general al SC Unifarm SA, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, prin încălcarea dispozițiilor legale (…) a cauzat un prejudiciu în patrimoniul SC Unifarm SA, în cuantum de 2.380.000 lei și un folos necuvenit SC BSG Business Select SRL, în același cuantum, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu ”.

constând în acea că, în calitate de director general al SC Unifarm SA, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, prin încălcarea dispozițiilor legale (…) a cauzat un prejudiciu în patrimoniul SC Unifarm SA, în cuantum de 2.380.000 lei și un folos necuvenit SC BSG Business Select SRL, în același cuantum, ”. „ Fapta inculpatului (Ionel Eugen Adrian – n.r.) constând în aceea că (…) i-a pretins în mod direct lui Jaderian Andre, pentru sine, suma de 750.000 de euro pentru combinezoane de protecție și 10.000 de euro pentru măști de protecție, în total suma de 760.000 euro, în legătură cu încheierea de către SC Unifarm SA a unui contract de furnizare a echipamentelor de protecție menţionate cu SC BSG Business Select SRL întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de luare de mită ”.

constând în aceea că (…) i-a pretins în mod direct lui Jaderian Andre, pentru sine, suma de 750.000 de euro pentru combinezoane de protecție și 10.000 de euro pentru măști de protecție, în total suma de 760.000 euro, în legătură cu încheierea de către SC Unifarm SA a unui contract de furnizare a echipamentelor de protecție menţionate cu SC BSG Business Select SRL ”. „ Fapta inculpatului (Ionel Eugen Adrian – n.r.) constând în aceea că (…) l-a ajutat pe Jaderian Andre să pretindă suma de 5.810.175 lei, reprezentând un procent de 18% din valoarea contractului (…) întruneşte elementele de constitutive ale infracţiunii de complicitate la trafic de influenţă ”.

constând în aceea că (…) l-a ajutat pe Jaderian Andre să pretindă suma de 5.810.175 lei, reprezentând un procent de 18% din valoarea contractului (…) ”. „ Fapta inculpatului (Ionel Eugen Adrian – n.r.) constând în aceea că (…) a determinat-o pe numita Radu Maria Lizica Daniela, șef serviciu comercial, să ateste în mod nereal pe contractul de vânzare cumpărare nr. 4424/03.03.2020 (…) în condițiile în care nu în acea zi au fost redactate, încheiate şi semnate înscrisurile și să ateste în procesul verbal de negociere sus menționat că negocierea s-a efectuat cu reprezentantul SC BSG Business Select SRL numitul Yousefi Jouybari Alireza, în situația în care acest fapt nu s-a întâmplat în realitate, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de instigare la fals intelectual ”.

constând în aceea că (…) a determinat-o pe numita Radu Maria Lizica Daniela, șef serviciu comercial, să ateste în mod nereal pe contractul de vânzare cumpărare nr. 4424/03.03.2020 (…) în condițiile în care nu în acea zi au fost redactate, încheiate şi semnate înscrisurile și să ateste în procesul verbal de negociere sus menționat că negocierea s-a efectuat cu reprezentantul SC BSG Business Select SRL numitul Yousefi Jouybari Alireza, în situația în care acest fapt nu s-a întâmplat în realitate, ”. „În speţă, inculpatul (Ionel Eugen Adrian – n.r. ), în calitate de director general al (SC Unifarm SA – n.r.), i-a pretins în mod direct, pentru sine, martorului Jaderian Andre suma de 750.000 de euro pentru combinezoane de protecție și 10.000 de euro pentru măști de protecție, deci în total suma de 760.000 euro , în legătură cu încheierea de către (SC Unifarm SA – n.r.) a unui contract de furnizare a echipamentelor de protecție cu SC (BSG Business Select) SRL”.

), în calitate de director general al (SC Unifarm SA – n.r.), , în legătură cu încheierea de către (SC Unifarm SA – n.r.) a unui contract de furnizare a echipamentelor de protecție cu SC (BSG Business Select) SRL”. „De asemenea, inculpatul în calitate de director general al SC Unifarm SA , cunoscând că Jaderian Andre este un intermediar şi ca urmare între el și reprezentanții SC (BSG Business Select – n.r.) SRL există o înţelegere constând într-un contract de intermediere vânzare produse și servicii, prin modalitatea concretă în care inculpatul a acționat, l-a ajutat pe Jaderian Andre să pretindă suma de 5.810.175 lei , reprezentând un procent de 18% din valoarea contractului (…) întruneşte elementele de tipicitate ale infracţiunii de complicitate la trafic de influenţă”.

, cunoscând că Jaderian Andre este un intermediar şi ca urmare între el și reprezentanții SC (BSG Business Select – n.r.) SRL există o înţelegere constând într-un contract de intermediere vânzare produse și servicii, prin modalitatea concretă în care inculpatul a acționat, , reprezentând un procent de 18% din valoarea contractului (…) întruneşte elementele de tipicitate ale infracţiunii de complicitate la trafic de influenţă”. „ Instanţa apreciază că aceste pedepse sunt de natură a asigura rolul educativ-preventiv şi punitiv al pedepselor aplicate, să răspundă scopului pentru care se dispun, respectiv nu doar sancţionarea faptelor deduse judecăţii, dar şi corijarea conduitei sociale a inculpaţilor pentru a preveni comiterea de alte infracţiuni în viitor, aplicarea pedepselor complementare în cauză impunându-se (mai puţin cu privire la infracţiunile de fals intelectual şi instigare la fals intelectual).

pentru a preveni comiterea de alte infracţiuni în viitor, aplicarea pedepselor complementare în cauză impunându-se (mai puţin cu privire la infracţiunile de fals intelectual şi instigare la fals intelectual). „Tribunalul reţine că natura faptelor de abuz în serviciu, luare de mită, complicitate la trafic de influenţă şi folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane, comise de inculpatul (Ionel Eugen Adrian – n.r.) şi abuz în serviciu comisă de inculpata (Radu Maria Lizica Daniela – n.r.) reflectă o atitudine de sfidare a acestora în raport de valori sociale importante, ceea ce relevă în mod indubitabil existenţa unei nedemnităţi”.

Ultimul „as” din mâneca lui Adrian Ionel înainte de pronunțare

Fostul director al Unifarm, Adrian Ionel, și-a jucat „ultima carte”, vineri, 10 iunie, înainte ca instanța să se pronunțe pe fond în dosarul în care este acuzat că a cerut o șpagă de 760.000 de euro pentru atribuirea unui contract în vederea achiziției a 250.000 de combinezoane şi a 3 milioane de măşti chirurgicale la începutul pandemiei.

Pe 16 martie 2020 a apărut în Monitorul Oficial Decretul nr. 195 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, iar în baza acestui act normativ era ridicată obligativitatea organizării licitațiilor pentru achiziția de echipamente medicale.

„Autoritățile publice centrale, precum și entitățile juridice în care statul este acționar majoritar pot achiziționa în mod direct materiale și echipamente necesare combaterii acestei epidemii” – art. 10 din Decretul nr. 195 pentru instituirea stării de urgență.

Înainte de acest decret, era în vigoare OUG nr. 11/2020 din 4 februarie 2020, ordonanță în baza căreia Unifarm a încheiat contractul de achiziție. Actul normativ prevedea explicit necesitatea de respectare a legislației privind achizițiile publice.

Numai că apărătorii lui Adrian Ionel au „ticluit” un raționament juridic pentru a-l scoate pe Adrian Ionel „patron”, pe Unifarm – societate comercială, iar contractul – ca fiind perfect valabil.

Dus mai departe, din acest raționament rezultă că Adrian Ionel nu ar fi funcționar public, deci nici șpagă n-ar putea fi acuzat că cerea pe vremea când era la Unifarm.

Adrian Eugen Ionel, fost director general al Companiei Naţionale Unifarm SA, a fost trimis în judecată de DNA, fiind acuzat că a cerut o mită de 760.000 de euro de la reprezentanţii unei firme, în schimbul atribuirii unui contract de achiziţie de echipamente de protecţie împotriva infectării cu noul coronavirus, respectiv 250.000 de combinezoane şi trei milioane de măşti chirurgicale.

Ce spune legea cu privire la achizițiile de echipamente medicale

Conform DNA, în contextul declarării de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, în data de 30 ianuarie 2020, a stării de urgenţă pentru sănătatea publică la nivel internaţional din cauza infecţiilor cu noul coronavirus, Guvernul a emis OUG nr.11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală (printre echipamentele respective fiind incluse combinezoanele şi măştile de protecţie), precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei.

Potrivit Art. 4 alin.1 al OUG nr. 11/2020 „Achiziția produselor pentru acumularea, reîntregirea și împrospătarea stocurilor de urgență medicală, precum și a serviciilor de mentenanță prevăzute la art. 1 alin. (5) se realizează potrivit prevederilor legale privind achizițiile publice”.

CN Unifarm SA a fost desemnată, alături de alte instituţii publice, să efectueze achiziţii de astfel de echipamente de protecţie.

În acest context, Adrian Ionel ar fi pretins suma de 760.000 de euro unui intermediar ce reprezenta o societate comercială pentru ca CN Unifarm SA, companie de stat, să atribuie un contract de achiziţie a echipamentelor de protecţie împotriva infectării cu virusul COVID-19 - 250.000 de combinezoane şi trei milioane de măşti chirurgicale.

Contractul ar fi fost încheiat cu o firmă privată, în prima jumătate a lunii martie 2020, cu încălcarea dispoziţiilor prevăzute în Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, atât sub aspectul modului în care a fost negociat, cât şi a modului în care a fost atribuit, practic fără nicio procedură.

Procurorii spun că acelaşi document ar fi fost semnat şi de Maria Lizica Daniela Radu, în calitate de şef serviciu comercial în cadrul CN Unifarm SA, pe care, ulterior, Adrian Ionel ar fi determinat-o să ateste în mod nereal, pe documentele de atribuire aferente contractului, că negocierea s-ar fi efectuat chiar cu reprezentantul legal al firmei respective.

În cauză, CN Unifarm SA s-a constituit parte civilă pentru suma de 2.380.000 lei.