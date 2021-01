FOTO VIDEO Comemorare dupa sapte ani de la tragedia aviatica din Apuseni. Romanita Iovan si fiul Albert au urcat la locul accidentului

Romanita Iovan a urcat impreuna cu fiul ei Albert si cu mai multi prieteni la locul accidentului, unde, motii din Horea au construit un altar inchinat celor doua victime ale accidentului aviatic. Evenimentul a avut loc sambata, 16 ianuarie, cu sprijinul autoritatilor locale care au deszapezit drumul de acces.Creatoarea de moda a pregatit pachete si anul acesta, in ciuda pandemiei de coronavirus. "Suntem in plina pandemie, asa ca si pomana in memoria lui Adrian trebuie sa tina cont de reguli. Chiar daca vom fi pe munte, in aer liber, cu totii vom merge cu masca, pentru a ne proteja pe cat de bine posibil. In anii trecuti, dupa slujba, satenii erau invitati la masa intr-un loc inchis, insa anul acesta nu vom mai proceda asa.Vom imparti pachetele sus pe munte, chiar la locul tragediei, dupa oficierea slujbei. Apoi, vom merge la izvorul din zona, cel care poarta numele Adrian Iovan, iar cine va dori va putea desface sa manance acolo, un mic picnic pe zapada. Traditia spune ca trebuie sa impartim haine la pomana de sapte ani, unui barbat. Ne-am gandit ca cel mai bine ar fi sa dam unei intregi familii, nu doar barbatului, asa ca vor primi haine si sotia si copiii celui ales", a declarat Romanita Iovan, a sus Romanita Iovan inainte de eveniment.In accident au fost raniti copilotul Razvan Petrescu si medicii Radu Zamfir de la Spitalul Fundeni, Valentin Calu de la Spitalul Elias, Catalin Pivniceru de la Spitalul "Sfanta Maria" si Sorin Ianceu de la Spitalul Municipal din Beius, judetul Bihor. Echipa medicala din avion mergea de la Bucuresti la Oradea, unde urma sa preleveze ficatul de la un donator de peste 60 de ani care suferise un accident vascular cerebral.Epava avionului si victimele au fost gasite de trei localnici, dupa cautari care au durat aproximativ cinci ore si la care au participat pompieri salvatori, jandarmi montani, politisti, salvamontisti, angajati ai Parcului National Muntii Apuseni si localnici. In august 2018, procurorii militari din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au clasat dosarul accidentului aviatic din Apuseni in legatura cu modul de interventie al autoritatilor.Prabusirea avionului a fost considerata de autoritati ca fiind responsabilitatea integrala a pilotului Adrian Iovan, care ar fi insistat sa zboare peste Muntii Apuseni chiar daca conditiile meteo nu erau favoabile.