Transfer notabil la Dinamo. Vine jucătorul român de 19 ani cumpărat cu 3 milioane de euro de o echipă din Premier League

Autor: Teodor Serban
Vineri, 29 August 2025, ora 16:52
Transfer notabil la Dinamo. Vine jucătorul român de 19 ani cumpărat cu 3 milioane de euro de o echipă din Premier League
Adrian Mazilu FOTO Instagram

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo București, Zeljko Kopic, a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că Adrian Mazilu (19 ani) va semna un contract cu gruparea bucureșteană după ce va efectua vizita medicală și a precizat că acesta este exact genul de jucător pe care îl căuta.

În ianuarie 2024, Brighton, echipă din Premier League, plătea 3 milioane de euro către Farul în schimbul lui Mazilu, care nu a bifat însă niciun minut la echipa mare a „pescărușilor”. El a fost împrumutat apoi la Vitesse Arnhem, în Olanda, pentru care a strâns doar 3 apariții.

”Mazilu efectuează în prezent un control medical și cred că transferul lui va fi bine în cele din urmă. Cunoaștem totul despre el, despre accidentările lui. Am vorbit deja cu el și este bucuros să ni se alăture. Mazilu este genul de jucător pe care îl căutam, tânăr, cu mult potențial. Tot ce am văzut la el înainte de accidentare a fost la cel mai înalt nivel. Acum încă suferă, are unele probleme, dar el reprezintă un proiect de viitor, nu îl transferăm pentru a-l arunca în teren în 3-4-5 zile. Dar am încredere în echipa mea. Sunt sigur că el se va reface complet și va fi la un nivel mai bun decât cel de dinaintea accidentării. Obiectivul nostru este să aducem jucători de perspectivă pentru a nu schimba lotul în fiecare vară sau iarnă. Eu îmi doresc să construiesc o echipă care să fie competitivă pentru o perioadă mai lungă”, a explicat tehnicianul.

În ceea ce privește meciul cu FC Hermannstadt de pe teren propriu, Kopic a menționat că echipa sa trebuie să se ridice la cel mai bun nivel al său pentru a obține cele trei puncte.

”Echipa este într-o formă bună. Avem 10 puncte în clasament și după victoria cu Universitatea Cluj moralul jucătorilor este la un nivel bun. În ceea ce o privește pe Hermannstadt, pot să spun că am un mare respect față de antrenorul Marius Măldărășanu și munca lui. Adversarii noștri au învins Farul în ultima etapă, așa că în fața noastră se află un alt meci foarte greu. Va trebui să ne ridicăm la cel mai bun nivel al nostru pentru a obține încă trei puncte. În continuare nu ne putem baza pe Mărginean și Perica, ei urmează un program de recuperare separat de restul echipei după accidentare. Și cred că după pauza provocată de meciurile naționalei ei vor reveni în lot”, a mai spus antrenorul croat.

Echipa de fotbal Dinamo întâlnește formația FC Hermannstadt, sâmbătă, de la ora 21:30, pe Arena Națională din Capitală, într-o partidă contând pentru etapa a 8-a a Superligii.

