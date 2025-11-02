”Când arunc eu prosopul, chiloții sau când iau trenul!” Antrenorul din Superliga și-a vărsat nervii

Autor: Teodor Serban
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 20:51
241 citiri
Adrian Mihalcea. Foto: Facebook / Unirea Slobozia

Echipa UTA Arad a dispus duminică, pe teren propriu, scor 2-0, de gruparea bucureşteană Metaloglobus, în etapa a 15-a din Superligă.

Caramalău a ratat pentru Metaloglobus, în minutul 22, când a trimis cu capul pe lângă poarta lui Gorcea. Bucureştenii au mai ratat şi în finalul primei părţi, când Gorcea a respins la şutul lui Zakir, în minutul 45. Gazdele au reuşit să deschidă scorul în minutul 74, când Coman a profitat de faptul că Aggoun şi Caramalău s-au încurcat reciproc şi a înscris. Minutul 86 a adus al doilea gol al arădenilor, marcat de Pospelov şi UTA s-a impus cu 2-0 în faţa lui Metaloglobus, reuşind prima victorie după nouă etape.

Echipa lui Mihalcea a ajuns la 19 puncte şi este pe locul 9, în vreme ce Metaloglobus e pe 18, cu doar 7 puncte.

Adrian Mihalcea a avut o ieșire nervoasă la conferința de presă, acuzând criticile la care a fost supus, în special de către un jurnalist din presa locală.

”Veneam după o secetă de nici nu știu câte luni, dar mai puțin contează. Aș vrea să remarc un lucru: având 19 puncte în momentul de față, avem cel mai bun punctaj din ultimii 4 ani al acestei echipe. Și vorbeați în vară, și nu m-am ascuns de lucrul acesta, despre o reconstrucție și o reechilibrare a bugetului.

Am reușit o performanță pe care în ultimii 4 ani nu a atins-o acest club. Să ajungem în acest punct, mă bucur pentru acești băieți și mă bucur enorm pentru club.

Preocuparea dumneavoastră, în special a lui Călin, a fost mai mult când arunc eu prosopul, chiloții sau când iau trenul. Nu a fost niciun moment vorba de a demisiona. Mai mult vă doreați dumneavoastră ca eu să plec!

Și apropo, acum câteva conferințe de presă mi-ai ridicat la fileu o întrebare, cum că noi nu meritam banii de prime cu niște echipe.

Vreau să spun ceva, nu am spus înainte: banii de primă ai mei din seara asta o să-i donez către Fundația Cetatea Voluntarilor a Anei Maria Popa, ca să-ți demonstrez că pentru mine nu contează. De când am venit, ai ceva cu mine personal, nu știu ce ai avut cu ceilalți antrenori”, a spus Mihalcea.

#Adrian Mihalcea, #antrenor, #UTA, #reactie, #Superliga , #stiri fotbal
