Cehii si slovacii din Romania sunt reprezentati in Parlament de un barbat condamnat la un an si jumatate de inchisoare cu suspendare

Adrian Merka reprezinta, conform ultimului recensamant, 17.199 slovaci, (0,1% din populatia tarii). Merka a avut interdictie timp de trei ani de zile sa mai ocupe functia de deputat , dupa ce in 2015 Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat la un an si jumatate de inchisoare cu suspendare. Procurorii l-au acuzat de conflict de interese dupa ce si-a angajat ambii parinti la cabinetul sau parlamentar, conform Bihoreanul.ro Contactat de Bihoreanu, Merka a declarat ca a candidat la alegerile parlamentare din 6 decembrie pentru cel de-al patrulea mandat "la propunerea UDSCR , in conditiile in care in Bihor se afla cea mai mare comunitate slovaca din tara".