Mititelu și-a ieșit din minți după arbitrajul lui Kovacs: "Burleanu ne-a executat! Lucrurile duc spre crimă organizată!"

Formaţia CFR Cluj a câştigat, joi seară, cu scorul de 1-0 după prelungiri, barajul pentru Conference League cu FCU Craiova 1948.

Meciul de la Cluj a fost marcat de eliminarea prea ușoară a lui Bauza, în minutul 68. Mijlocașul argentinian de la FCU Craiova a văzut al doilea galben din partea arbitrului Istvan Kovacs la un fault de joc, o decizie îndelung contestată de olteni.

”Ce să zic? Nu ştiu de ce s-a inventat acest regulament, CFR trebuia să meargă direct acolo. Ne mai chinuim să mai venim, să se facă şi ei de râs? Domne, nu au ce căuta echipele din play-out în cupele europene şi asta e! Să se facă un baraj formal... eu înţeleg că CFR trebuia să se califice, dar nici chiar aşa.

A fost o organizare generală şi la FRF să treacă CFR. Dacă era nevoie, ne dădeau şi al treilea jucător afară. Cel mai faultat jucător de pe teren, Bauza, a fost vânat, a fost eliminat. La meciul cu CSU, Kovacs a dat două penalty-uri... cum a reacţionat acum la această fază?! Toată maniera s-a văzut, de la delegare s-a încercat ca echipa gazdă să treacă peste acest meci.

Formaţia CFR Cluj a câştigat, joi seară, cu scorul de 1-0 după prelungiri, barajul pentru Conference League cu FCU Craiova 1948.

E o victorie nemeritată pentru CFR, noi meritam să mergem în Europa. Nu avem încă permis să mergem acolo. Văd că regulamentul e în funcţie de climă, de unghiul de filmare. Kovacs e cel mai bun pentru anumite echipe. Kovacs stă în Cluj, e greu să demonstrez anumite lucruri, dar ele se ştiu.

Lucrurile ţin să o ia urât, sunt foarte supărat! Am fost batjocoriţi pentru a nu ştiu câta oară în acest campionat. Dacă rămâneam în 11, nu cred că ne bătea CFR Cluj. Maniera de arbitraj a fost pro CFR de la bun început. Eu zic că 90 la sută din oamenii care s-au uitat la meci au văzut asta.

Sunt lucruri care nu se pot spune, nu poţi să le spui. Te cheamă Burleanu şi te execută! Te fac varză pe procedura de disciplină. Lucrurile duc spre crimă organizată, dar nu se poate face nimic. S-a dorit ca CFR să treacă mai departe.

Ads

Eu spun adevărul, sunt la cald, dar ce pot să îmi facă? Am fost la închisoare, am fost dezafiliat.

Aş începe acţiune la DNA, dar nu am probe suficiente. Dacă merg la DNA cu acest Bodescu, poate fuge de la flagrant. Am mai avut dovezi, dar când am mers, a fugit procurorul. Poate mă trezesc eu dat în judecată.

A fost o sarcină din partea unui grup care are mare influență, ca CFR Cluj să fie salvată. Noi trebuia să fim Bayern ca să câștigăm azi. Ăsta e sistemul. Nu mai pot să tac. Mai mult decât ce mi-au făcut, nu pot. S-a văzut că CFR Cluj a jucat în 13. De la delegare totul a fost croit. Direcția a fost ca CFR Cluj să meargă mai departe”, a spus Adrian Mititelu la PrimaSport