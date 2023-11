Adrian Mititelu, în război total cu Mihai Rotaru după un banner oribil: "Niciodată nu o să-i iert! Să stai ca blegul în tribună..."

Echipa FCU Craiova a încheiat la egalitate sâmbătă seara, scor 1-1, derby-ul cu Universitatea Craiova, în etapa a 15-a din Superligă.

În peluza celor de la Universitatea Craiova și-a făcut loc și un banner oribil: "Familia Mititelu s... p...". De partea cealaltă, suporterii de la FCU Craiova au transmis mesajul: "Fără fuziune" și "Indiferent ce spune o instanță judecătorească, Noi suntem Știința care în 2012 vă rugați să renască".

Adrian Mititelu a acuzat arbitrjul și a comentat bannarul care a stat în peluza Universității Craiova în preriza a doua.

"Arbitrajul a fost părtinitor. M-am săturat. M-am așteptat la acest arbitraj, este arbitrul casei, nu știu cum face domnul Rotaru.

Mi-a fost atacată familia într-un mod barbar la Peluza Nord. Eu sunt cel mai important investitor din istoria fotbalului craiovean. Nici tot neamul lui Rotaru și lui Nețoiu nu au băgat banii pe care i-am băgat eu în fotbalul craiovean. Am făcut infrastructură, am reparat Oblemenco, am fost primul care a făcut terenuri de antrenament pe Oblemenco, și să vină niște nenorociți, niște analfabeți și să spună de familia Mititelu, pe un banner cât casa de mare și clubul gazdă să nu facă nimic. Asta este marea organizare de la acest club profesionist?

Eu vă spun, pentru chestia asta nu îi iert niciodată. Ce va depinde de mine, indiferent sub ce sancțiune, Peluza Nord se va închide la meciurile cu FCU. Nu cred că lui Rotaru i-ar conveni ca la Peluza Sud să scrie mare «Familia Rotaru… » și să stai ca blegul în tribune… Eu, indiferent de ce război am avut cu el, dacă eram organizator mă duceam și rupeam bannerul în două minute.

Au stat ca niște nesimțiți. Am și eu familie, copii, nepoți și vin niște vagabonți să mă înjure și să-mi jignească familia în halul ăsta. Eu care mi-am dat viața pentru Știința. Acel banner mare apărut la tribuna nord e al lui CSU, nu e al suporterilor, pentru că CSU organizează meciul. O să fac plângere la Jandarmerie, pentru că au stat în pasivitate. Ce figuri au în ei, îl atacă ne Rednic… . Mă cheamă, îmi aduc icre negre la tribuna oficială și uitați ce îmi fac, îmi jignesc familia. Am și eu nepoți, am fată, am rude. Nu e permis așa ceva! Din momentul ăsta suntem în război de zece ori mai mare ca până acum!”, a declarat Adrian Mititelu la finalul meciului".

