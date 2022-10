Mititelu nu mai suportă să fie înjurat și vinde iar! "Dau clubul cu 0 lei! Haideți să îl luați" VIDEO

Adrian Mititelu a anunat din nou că este dispus să renunțe la FCU Craiova.

Patronul echipei oltene este nemulțumit că suporterii l-au luat în colimator după ce a renunțat la Marius Croitoru. Antrenorul a plecat din Bănie după înfrângerea suferită în fața Chindiei Târgoviște.

”Am vrut să fac multe lucruri, dar până acum nu am reușit. S-ar putea să existe unii mai pricepuți decât mine. Vreau să spun încă o dată, reafirm dorința de a ceda clubul cu 0 lei. Îl dau gratis, nu e cacealma. Îl cedez pentru zero lei și cred că mai sunt și ceva bani în cont.

Să se găsească un investitor și vă dau cuvântul de onoare că cedez acest club cu zero lei. Singura condiție este să aibă continuitate, nu să vină un trimis al lui Rotaru și să îl închidă a doua zi, să scape CSU de concurență. Am și eu o limită, nu pot fi înjurat la nesfârșit.

Am făcut tot ce a depins de mine. Voi face în continuare, nu abandonez clubul, e vorba de o pasiune de o viață. Sunt 20 de ani de când sunt implicat. În 2005, am devenit cel care a decis soarta clubului. Se pot spune multe despre felul în care am condus clubul. Vreau să spun că eu, de aici, având informații și din stânga și din dreapta, cunosc mai bine situația.

Fără supărare pentru suporteri, dar așa oameni plângăcioși și văicaroși nu am văzut. Nu s-a întâmplat nimic. Antrenorul nu a gestionat bine antrenamentele echipei. Croitoru este un antrenor bun, dar el nu poate decide soarta echipei. Eu iau deciziile în funcție de interesele clubului”, a declarat Adrian Mititelu în cadrul unei conferințe de presă.

