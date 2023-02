Mititelu junior, comportament golănesc față de un jucător de la propria echipă: "Mi-a spus că mă va face"

Adrian Mititelu junior a avut o reacție suburbană față de un jucător de la FCU Craiova, echipa pe care o patronează.

Portarul Robert Popa a pierdut echipa în ultima perioadă și totul s-ar fi petrecut în urma unei partide cu rivala din oraș, CSU Craiova.

La pauza acelei partide, Adrian Mititelu junior i-a transmis lui Popa că e cel mai slab portar din istoria Craiovei și că nu va mai apăra niciodată:

"S-a exprimat cu un ton golănesc. A zis-o așa, ca un cămătar, că nu o să mai joc niciodată și că mă va face. Iar eu i-am răspuns cu: Domnul Adiță, nu am greșit și nu am gafat cu nimic. Iar echipa cu care am jucat atunci nu era ce mai în formă (ca urmare el le-a reziliat contractul la 90% sau acum nu mai sunt în lot), iar eu nu pot să fac singur diferența. După acest incident, tatăl meu a avut o discuție cu Adrian Sr și el a recunoscut că băiatul lui a venit la mine și că a greșit.

După aceste discuții avute, bineînțeles că m-am pregătit foarte bine, și mi-am așteptat rândul. Au trecut 1, 2, 3, 7 etape, am văzut ca nu mi s-au dat minute și ca nici nu aveau de gând să mă folosească.

Ulterior, am primit informația că din pauza de iarnă o să joace colegul meu, indiferent de rezultat sau de modul cum mă antrenez. Țin sa precizez că eu sunt jucătorul echipei naționale, sunt cotat pe locul 3 în lume la U21, la o categorie cu 2 ani mai sus, și ca nu-mi poate lua absolut nimeni dreptul la muncă.

Eu doresc să îmi reziliez contractul pe cale amiabila cu clubul FC Universitatea Craiova, pentru că îmi doresc să mă duc la un club la care pot juca, dacă la Universitatea Craiova nu am loc sau nu am calitatea necesară. Nu vreau să fiu sechestrat sau păstrat împotriva voinței mele si nici nu îmi doresc să consum banii acestui club inutil.

Nimeni din lume nu mă poate opri din drumul meu spre performanță. Sunt un luptător!”, a declarat Robert Popa pentru Sport.ro

Robert Popa are două selecții pentru România Under 21.

Adrian Mititelu junior este patornul din acte al echipei și i-a ținut locul tatălui cât timp acesta a fost închis.

