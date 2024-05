Mititelu, gata "să pună lacăt" pe echipă: "Am simțit că va fi ultimul meu meci în prima ligă"

Echipa FCU Craiova a pierdut duminică, pe teren propriu, scor 1-3, cu FC Hermannstadt, şi a retrogradat în liga secundă. Fanii craioveni au aruncat cu scaune pe teren, întrerupând meciul pentru mai multe minute.

La finalul partidei, Adrian Mititelu a declarat că el este principalul vinovat pentru retrogradarea echipei și a anunțat că va lua o decizie finală în privința clubului într-o săptămână.

„Vreau să fac o declarație mai scurtă, e o seară foarte grea pentru noi. După cum am jucat în ultimele 7-8 meciuri, nu meritam să rămânem în Liga 1. Eu sunt responsabil, eu sunt vinovat, eu am luat toate deciziile la echipă. Prin urmare, dacă există un vinovat, acela sunt eu.

O sarabandă de erori și greșeli, suntem unde nici dușmanii noștri nu se gândeau că vom fi.

Echipa asta, la cum a jucat, nu merita să rămână în Liga 1. Nu mai vorbesc de jocuri de culise, la cum a jucat Sibiul în unele meciuri. Am pierdut busola, pe fond de presiune și de stres am făcut greșeli. Nu știu ce urmează, e o seară neagră. Am simțit de săptămâna asta că va fi ultimul meu meci de Liga 1.

Așa am simțit. Săptămâna viitoare voi spune mai multe lucruri. Noi am pus mult suflet, mulți bani. Suntem îngenuncheați acum, e un moment de cotitură

Ads

Suporterii au dreptul să mă înjure, dar fără atacuri la familie. Nu îmi e teamă, eu sunt cel mai mare suporter al echipei. Au drepul să mă blameze. Am fost retrogradat cu japca în 2011, acum nu a mai intervenit nimeni. Am crezut că jucătorii sunt destul de buni, nu îi mai recunoști.

Pe fond de presiune, se ajunge la asta. Eu nu am vrut să le mai zic nimic în vestiar, nu am vrut să îi jignesc. Cei din garda veche erau supărați, mă refer la cei mai importanți jucători. Am făcut erori, am avut și ghinion cu arbitrajul. Când intri într-o pasă proastă, nu mai iese nimic.

Suferința e mare, știți care e războiul nostru de identitate. Oricum, CSU e o echipă mai bine organizată și susținută, nu poți când toți sponsorii te ocolesc.

Cealaltă echipă e cu partidul dominant din județ, oamenii o susțin. Noi am fost sub presiune, nu pot să mă pun financiar cu domnul Rotaru. A trebuit să fac eforturi deosebite să mă țin după ei. Retrogradarea e o lovitură care poate fi fatală. Săptămâna viitoare anunțăm totul”, a mai declarat Mititelu.

Ads