Adrian Mititelu, despre Lia Olguța Vasilescu: "Îi stăm în gât doamnei primar"

Primăria Municipiului Craiova a aprobat taxele și impozitele pentru anul viitor. Închirierea stadionului costă foarte mult.

De la 12.000 de euro, chiria pentru un singur meci pe „Ion Oblemenco” a ajuns la 18.000 de euro. Decizia lovește în special în echipa din Liga a doua, FCU Craiova, formația lui Adrian Mititelu.

Acesta a reacționat dur:

"Hotărârea CL CRAIOVA (n.r. - Consiliului Local) este adoptata cu dedicație! FCU îi stă în gât doamnei primar, ne vrea dispăruți din peisaj cu orice preț.

Organizarea unui meci de fotbal a devenit un LUX în Craiova, mai cu seamă în liga 2 și cu 800 de suporteri în tribună.

Primarul Craiovei nu este la fel de exigent cu banul public, atunci când facturează chiria modică de 2500 euro/lunar pt folosirea exclusivă (și atribuită fără licitație) a bazei sportive Lunca Jiului de către echipa preferată.

Baza în care primăria a investit multe milioane din banii craiovenilor, dar care este folosită după bunul plac.

Ok, am înțeles mesajul, nu mai suntem doriți, nu că am fi fost vreodată, o sa reflectam cu privire la viitor", a scris Adrian Mititelu pe facebook.

