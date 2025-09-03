Adrian Mititelu a dat lovitura. Cine e atacantul transferat la Dinamo Kiev

FCU Craiova, clubul patronat de Adrian Mititelu, a anunţat, miercuri, că l-a transferat pe fotbalistul Vladislav Blănuţă la Dinamo Kiev pentru “o sumă importantă de bani”.

“Vladislav Blănuţă a fost transferat definitiv la Dinamo Kiev.

În urma transferului, FCU 1948 va primi o sumă importantă de bani, plus 20% dintr-un viitor transfer.

Mulţumim, Vladislav Blănuţă, pentru efortul depus în tricoul FCU 1948 şi îi dorim mult succes pe viitor!”, este anunţul clubului oltean.

Blănuţă era legitimat la FCU din 2023. El are 23 de ani, s-a născut în Moldova și a jucat pentru naționala U21 a României.

