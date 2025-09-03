Adrian Mititelu a dat lovitura. Cine e atacantul transferat la Dinamo Kiev

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 13:18
Adrian Mititelu a dat lovitura. Cine e atacantul transferat la Dinamo Kiev
Adrian Mititelu. Foto: Facebook / FCU 1948

FCU Craiova, clubul patronat de Adrian Mititelu, a anunţat, miercuri, că l-a transferat pe fotbalistul Vladislav Blănuţă la Dinamo Kiev pentru “o sumă importantă de bani”.

“Vladislav Blănuţă a fost transferat definitiv la Dinamo Kiev.

În urma transferului, FCU 1948 va primi o sumă importantă de bani, plus 20% dintr-un viitor transfer.

Mulţumim, Vladislav Blănuţă, pentru efortul depus în tricoul FCU 1948 şi îi dorim mult succes pe viitor!”, este anunţul clubului oltean.

Blănuţă era legitimat la FCU din 2023. El are 23 de ani, s-a născut în Moldova și a jucat pentru naționala U21 a României.

Craiova a mai reușit un transfer. Monday, prezentat într-o zi de marți
Craiova a mai reușit un transfer. Monday, prezentat într-o zi de marți
Universitatea Craiova a mai bifat un transfer. După Adrian Rus, oltenii l-au mai prezentat azi și pe Monday Etim. Ironic, deși numele lui înseamnă „luni”, el a fost prezentat într-o zi de...
Destinație surpriză pentru Ianis Hagi. Românul a refuzat o ofertă din Spania
Destinație surpriză pentru Ianis Hagi. Românul a refuzat o ofertă din Spania
Ianis Hagi este aproape să semneze cu o nouă echipă. Fotbalistul de 26 de ani este liber de contract de două luni, de când a plecat de la Rangers. El a negociat cu Legia Varșovia și Fatih...
#Adrian Mititelu, #lovitura, #transfer, #FCU Craiova, #dinamo kiev , #transfer
