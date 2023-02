Mititelu i-a închis telefonul în nas unui jurnalist sportiv: "Puneți mâna și citiți, spuneți numai bazaconii" VIDEO

Ne pregătim de o nouă premieră în fotbalul românesc: un meci se va disputa fără spectatori la solicitarea clubului gazdă.

Astfel, jocul FCU Craiova - U Cluj din această seară se joacă fără spectatori, în urma unei decizii pe care a luat-o patronul Adrian Mititelu.

Chestionat pe această temă, Mititelu a intrat într-o dispută cu jurnalistul Orange Sport Silviu Tudor Samuilă.

- Am văzut, am citit, că Jandarmeria a decis ca meciul echipei dumneavostră împotriva lui U Cluj să se joace fără spectatori. E adevărat?

- E adevărat, dar nu Jandarmeria trebuie să aprobe asta. Hai, că asta e bună! Asta e decizia noastră, a clubului, nu a Jandarmeriei. Ei doar iau act de decizie. Noi, ca angajator, nu avem nicio obligație să jucăm cu 1.000 sau cu 30.000 de oameni în tribune. E dreptul nostru să decidem.

- Adică orice club poate să decidă că etapa asta joacă fără spectatori?

- Da, bineînțeles că poate să decidă. De ce să nu poată? E o persoană juridică privată, care se autofinanțează, care nu are o obligație față de nimeni și care își face afacerea așa cum crede de cuviință. Terminați cu populismul ăsta și cu demagogiile astea comuniste. Ce ați vrea? Confiscați cluburile și luați-le voi și lăsați oamenii să vină la meci.

- Sunt de acord cu dumneavoastră, sunteți persoană juridică de drept privat, dar sunteți afiliată la FRF și LPF, unu la mână. Doi la mână, sunteți totodată acea entitate juridică, de care vorbiți dumneavoastră, într-o legătură cu niște televiziuni care plătesc niște bani.

- Da, domne. Nu înțeleg, care e problema? Motivele sunt obiective. Ca și principiu, e dreptul nostru să organizăm. Nu are niciun drept Jandarmeria să spună că nu e dreptul nostru. Hai că asta e bună.

- Până la urmă, domnule Mititelu, sportul ăsta e pentru oameni.

- Vă rog frumos să vă mai documentați când abordați subiectul, pentru că spuneți niște enormități și niște bazaconii...

- Ce enormități? Haideți să lămurim.

- Păi, dumneavoastră ați rămas foarte vivace și vă apreciez așa, ca persoană. Ar trebui să mai și citiți, că dacă nu citiți nu faceți nimic.

- Haideți să ne lămurim, credeți-mă că am citit la viața mea.

- Ați citit romane, cărți, dar nu ați citit legi. Vreau să vă spun că modul de organizare al unui meci, în raport cu câți spectatori intră, este la latitudinea unui club . Nimeni, nici LPF nici FRF, nu ne poate obliga să facem altceva. Având în vedere motivele mele extrem de obiective...

- Care sunt motivele extrem de obiective, domnule Mititelu?

- Gestul fanilor de la meciul cu Sepsi. Ăla este să zicem ultimul lor act, dar actele lor de huliganism, de comportare departe de lumea civilizată sunt de foarte mult timp. Plus că informațiile pe care le am legate de ce vor să facă, sau ce voiau să facă nu ne-au lăsat nicio șansă că am putea să mai încercăm o dată cu suporterii

- Și ce să înțeleg, domnule Mititelu, că o să jucați toate meciurile fără suporteri?

- Nu, nu, stați liniștit.

- Dumneavoastră aveți instrumentele pentru ca dacă cineva face ceva nelalocul lui în stadion să îl evacuați, în calitate de organizator.

- Nu avem instrumentele pentru meciul ăsta, le vom avea la meciul următor.

- De ce nu le aveți?

- Pentru că timpul nu ne ajută. N-am avut timp să ne organizăm ca să putem să prevenim eventualele acțiuni care sunt în plan.

- Adică ce spuneți, că oamenii ăștia sunt atât de mulți, iar Jandarmeria e atât de incapabilă să facă ceva în cazul în care vreți să îi evacuați sau cum?

- Sunt mai multe chestiuni pe care nu vi le pot spune. Aici nu sunt la judecată, m-ați băgat în emisiune să mă certați?

- Nici dumneavoastră nu puteți să intrați în emisiuni și să mă trageți de urechi, pentru ca nu așa merg lucrurile.

- Dumneavoastră impuneți tema și trageți concluziile singur.

- Fotbalul e pentru suporteri, domnule Mititelu.

- Fotbalul e pe bani, domne.

- E pe bani și e pentru spectatori.

- Da, e pentru cei civilizati, nu pentru huligani și pentru nenorociți.

- Păi, și cine vă oprește să vă organizați în așa natură ca în stadion să intre oamenii civilizați?

- Acum spuneți lucruri trăsnite.

- Nu spunem lucruri trăsnite, nu vă supărați.

- Domne, suntem în România, suntem în Craiova. Civilizația mai are până când ajunge la noi, în România. Hai să știm unde ne aflăm. Ce vreți acum, să fac educația unui popor? Ce sunt eu? Nu am aceste prerogative.

- Domnule Mititelu știu de educație că suporterii ăștia au fost lăsați și au intrat în vestiarul echipei dumneavoastră când jucatorii nu jucau bine.

- Au urcat în autocar, nu în vestiar.

- Asta e în regulă? Ați luat măsuri atunci?

- Nu, pentru că atunci au luat alții măsuri cu mine. Eu eram în detenție atunci.

- Stați puțin, că în club era fiul dumneavoastră, era domnul Pușcaș.

- Și ce să facă un copil când este amenințat și șantajat?

- Pe de altă parte, am văzut la meciul contra Rapidului tot felul de suporteri, unii mai apropiați, alții mai puțin, în preajma vestiarului.

- Haideți să nu începem cu astea. Atunci, cu Rapidul, nu s-a întâmplat nimic din partea noastră.

- Domnule Mititelu, ce căutau toți oamenii ăia la vestiar?

- Cine erau ăia? Erau oamenii care lucrau pe acolo. Suporterul acela era la tribuna 1, deasupra oficialei, nu faceți confuzie.

- Domnule Mititelu, mă faceți să scot imaginile, pe cuvântul meu de onoare. Erau 20-30 de oameni acolo care nu aveau ecuson, nu aveau ce să caute acolo

- Păi, da erau bodyguarzi de la Rapid. Rapidul a avut 15 bodyguarzi acolo.

- A, deci Rapidul a fost de vină și acolo.

- Nu, nu am zis asta. Dumneavoastră sunteți nedumerit și încercați acum să faceți o emisiune în care ridicați amploarea unui subiect cu un alt subiect.

- Eu vreau să subliniez că între dumneavoastră și suporteri au existat relații foarte apropiate, poate prea apropiate, o foarte lungă perioadă de timp. Și nu numai la dumneavoastră se întâmplă asta, se întâmplă și la Rapid și la mai multe cluburi. Și, la un moment dat, când situația aia nu mai este cum trebuie, brusc patronii își dau seama: «Stai puțin, că ăștia nu sunt OK, că nu fac ce trebuie, că îmi distrug mie clubul și așa mai departe»

- Așa e în viață, în toate domeniile.

- Le-ați dat bani, domnule Mititelu?

- Hai, te rog frumos, că nu am intrat în emisiune să faci cu mine anchetă.

- Nu, dar vă întreb. Le-ați dat vreodată bani?

- Acum vrei să îți faci emisiunea pe seama mea? Pa, la revedere, seară bună.

