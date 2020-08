Adrian Mititelu l-a dat afara pe Eugen Trica. Prima varianta de antrenor pentru FC U Craiova este Mircea Rednic

Gruparea nu mentioneaza in postarea publicata pe contul oficial de Facebook motivele pentru care renunta la serviciile tehnicianului."Contractul dintre FC Universitatea Craiova si antrenorul Eugen Trica a incetat astazi, 24.08.2020. Urmeaza ca, in scurt timp, sa fie angajat un nou colectiv tehnic. Pentru urmatoarele zile de provizorat, antrenamentele echipei vor fi conduse de catre Vali David si Ovidiu Dananae", se precizeaza pe site-ul de socializare citat.In varsta de 44 de ani, Eugen Trica preluase conducerea formatiei FC U Craiova 1948 in vara anului 2019, el reusind promovarea in Liga a II-a de prima pozitie a Seriei a IV-a din Liga a III-a.Prima varianta luata in calcul de Mititelu pentru inlocuirea lui Trica este Mircea Rednic Fostul antrenor al lui Dinamo este liber de contract, dupa despartirea de Poli iasi.