Mititelu, condamnat la 3 ani cu executare. "Ma duc sa fac puscarie nevinovat. Este o executie ordinara"

Patronul oltean a intrat la tv si s-a plans de decizia luata."Desi s-a furat o echipa intreaba, tot eu ajung sa fac puscarie. E o condamnare facuta de mafia din justitie.Am facut fel si fel de plangeri despre unii magistrati.Este o executie ordinara. Nu s-a furat niciun ban.O sa merg sa-mi caut dreptatea. Va rog frumos sa ma credeti ca este o nedreptate.Ma duc sa fac puscarie nevinovat", a spus Mititelu la Digisport.Patronul echipei FC U Craiova a fost achitat in prima instanta de Tribunalul Dolj, insa acum Curtea de Apel Craiova l-a condamnat la 3 ani cu executare pentru transferul lui Mihai Costea la Steaua in 2011, cand intregul lotul oltean era sub sechestrul Fiscului.Citeste si: Adrian Mititelu a fost condamnat definitiv la 3 ani de inchisoare cu executare