Adrian Mititelu a fost condamnat definitiv la 3 ani de inchisoare cu executare

"In baza art.9 alin.1 lit.g) din Legea 241/2005 cu aplicarea art.5 Cod penal (forma in vigoare in prezent) condamna pe inculpatul MITITELU ADRIAN MARIN la 3 ani inchisoare pentru comiterea infractiunii de evaziune fiscala, pedeapsa ce se va executa in regim de detentie", se arata in decizia Curtii de Apel din Craiova, care este definitiva.Mititelu este acuzat ca in 2011 l-a vandut pe Mihai Costea la Steaua cu 1,1 milioane de euro, desi intregul lot de jucatori olteni era sub sechestrul Fiscului din cauza unor datorii mari ale patronului Craiovei catre bugetul de stat.La prima instanta, Adrian Mititelu a fost achitat de Tribunalul Dolj."Desi s-a furat o echipa intreaba, tot eu ajung sa fac puscarie. E o condamnare facuta de mafia din justitie.Am facut fel si fel de plangeri despre unii magistrati.Este o executie ordinara. Nu s-a furat niciun ban.O sa merg sa-mi caut dreptatea. Va rog frumos sa ma credeti ca este o nedreptate.Ma duc sa fac puscarie nevinovat"", a spus Mititelu la Digisport.Citeste si: Mititelu, condamnat la 3 ani cu executare. "Ma duc sa fac puscarie nevinovat. Este o executie ordinara"