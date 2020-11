El este noul patron aparut in fotbal. Student la Drept, micul Mititelu este cunoscut pentru petrecerile extravagante pe care le da

Tanarul Mititelu a atras atentia inca de cand era adolescent. Si asta datorita faptului ca la 16 ani a debutat in fotbalul mare, in 2013, la Universitatea Craiova , echipa parintelui sau.Nu a rupt gura targului in sport, insa a iesit in evidenta prin petrecerile pe care le-a dat la mare, in cluburile de fite.Nu de putine ori au fost momentele in care Mititelu junior a cheltuit zeci de mii de euro pe sampaniile scumpe la Mamaia Acum, in lipsa tatalui sau, el va decide politica de transferuri si va lupta pentru promovarea in Liga 1 Conform profilului sau pe facebook, noul patron al liderului din Liga 2 studiaza dreptul la Universitatea din Craiova.Sursa foto: Instagram / adrian_mititelu_juniorFamilia Mititelu a dat lovitura in 2018, atunci and a vandut un teren in Craiova pentru 22 de milioane euro.CITESTE SI: Mititelu, luat de politisti din curtea casei si dus la puscarie. Familia a plans in hohote dupa el