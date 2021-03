Din puscarie, Adrian Mititelu a dat ordin pentru demiterea antrenorului la Craiova. Oltenii au pierdut primul loc

Din 3 meciuri oficiale in acest sezon, oltenii au facut doar un egal si au suferit doua infrangeri.Dupa meciul pierdut la Cluj, 0-1, echipa craioveana a si pierdut prima pozitie a ligii secunde in dauna Politehnicii Timisoara.Aflat in puscarie, unde ispaseste o pedeapsa pentru evaziune fiscala, Adrian Mititelu a decis sa-l schimbe pe antrenorul Ovidiu Stanga."Fotbal Club Universitatea 1948 si Ovidiu Stanga au reziliat contractul de comun acord. Ii multumim antrenorului pentru efortul depus si ii uram succes pentru provocarile urmatoare!Un nou antrenor va fi numit cel tarziu pana luni", au scris oltenii pe pagina oficiala a clubului.Ultimele meciuri pentru FC Universitatea Craiova din sezonul regular sunt acasa, pe Ion Oblemenco , cu Farul Constanta si in deplasare, la ResitaCITESTE SI: