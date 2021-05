A inceput razboiul in Oltenia. Dialog incendiar intre Mititelu junior si Marcel Popescu: Sa nu dam foc orasului, Craiova nu e Fasia Gaza

Orasul din Banie se pregateste pentru un derby de zile mari sezonul viitor in prima divizie, intre cele doua echipe din Craiova.Adrian Mititelu junior, cel care se ocupa de destinele echipei dupa arestarea tatalui sau, are planuri marete cu formatia olteana.El a intrat intr-un dialog incins in direct, la PROX, cu presedintele echipei CSU Universitatea Craiova , Marcel Popescu.: "Ati vorbit de sondaje mai devreme. Rotaru sustine ca are 80% dintre suporteri , dar noi am iesit cu 75% in privinta masei fanilor din Craiova. Like-urile ti le poti cumpara foarte usor pe Facebook si Instagram. Eu il respect pe Marcel Popescu, a fost ani multi prieten cu tatal meu, eu eram atunci foarte mic".: "Vreau sa-l felicit pe Adrian Mititelu, ii felicit pe jucatorii. Campionatul va avea sare si piper, mai ales daca va promova si Rapid . Este o mare realizare sportiva, orasul Craiova va avea doua echipe. Am vazut sondaje electorale cu partide care au produs mari surprize. Din luna iulie, tratam cu acelasi respect, le doresc succes. Craiova nu e Fasia Gaza, sa nu dam foc orasului. In momentul in care trecem bariera rosie, intram in anarhie".: "Fiecare club are drumul lui. Masa suporterilor din Craiova o sa decida. Ei sustin ca au decizii judecatoresti, noi la fel. Trecem peste asta! In randul ultrasilor, este foarte greu sa-i tii sub control. Nu s-a mai intamplat nicaieri in lume. Suporterii sunt acum recalcitranti, nu mai suporta chinul. Sper sa fie decenti, sa nu se apuce de lupte de strada. O sa-si doreasca si performanta, nu o sa facem figuratie.: "N-am auzit ca in Milano sa fie lupte de strada".: "In Milano nu s-a intamplat ce a fost la Craiova, iar Inter sa sustina ca este AC Milan ".: "Nu este echipa familiei Mititelu, va rog frumos sa nu intrati in aspecte care va depasesc. Echipa domnului si Rotaru si echipa lui Mititelu, mai bine spunem asa. Aseara, a fost sarbatoare la Craiova, este una dintre echipele orasului. Sper sa ajungem in play-off, acesta este obiectivul nostru. Trebuie sa plecam in iunie in cantonament , o sa fie foarte putina pauza si sper sa reusim"Echipa lui Adrian Mititelu a promovat in prima divizie dupa 10 ani petrecuti in ligile secunda.