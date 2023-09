Mititelu: A venit momentul sa batem in Ghencea

Patronul Craiovei, Adrian Mititelu, se arata increzator in puterea echipei sale de a castiga cu Steaua, in Ghencea, dupa o pauza de 21 de ani.

"Este un meci al orgoliilor pentru Universitatea, nu pentru Dorel Stoica. A fost greu sa castigi in Ghencea, in anii 1993-1994 Steaua si-a facut echipa tare. La conducerea Craiovei era familia Paunescu care conducea si clubul Steaua.

Apoi noi am fost in B. Nu se poate spune acum daca Steaua e mai buna ca CFR, peste 10-12 etape vedem. Ne-am bucura si de un rezultat de egalitate, dar eu cred ca e momentul sa castigam.

La Steaua nu au fost niciodata atatia olteni ca acum. Stoica e legimitat la Steaua, nu vreau sa mai vorbesc de el. Nu e problema mea ce declara el, ceea ce a spus o sa il coste in timp. Sa nu uite ca au fost cateva sute de mii de oameni care l-au apreciat. Niciun jucator de-al Universitatii nu va face obiectul unui transfer in Romania. Nu am fost prieten cu Piturca, era mai mult o relatie de amicitie. Nu cred ca unui prieten ii iei jucatorul asa.", a spus Mititelu la Sport.ro.

Partida Steaua - Universitatea Craiova, din etapa a doua a Ligii I, se va disputa sambata, de la ora 20:00.

C.F.