Mititelu ameninta ca executa Liga lui Mitica Dragomir

Adrian Mititelu, patronul Universitatii Craiova, a pornit un adevarat razboi impotriva Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) si a presedintelui acestui for, Dumitru Dragomir.

Seful gruparii din Banie a fost nemultumit de sedinta Adunarii Generale a LPF si ameninta cu executia in cazul in care nu va avea castig de cauza in disputa cu fotbalistii Valerica Gaman si Stefan Barboianu.

"Dom'le, asta nu a fost o adunare generala, a fost o adunare de partid. E trist ce se intampla la Liga. Am auzit multe povesti cu Dragomir, dar nu credeam ca sunt adevarate. A vorbit doar el. Nu ne-a lasat sa ne spunem punctul de vedere. Vrea sa ne dezbine.

Am acte beton in cazul Gaman si Barboianu, daca Liga ii declara liberi de contract, vin si execut liga", a declarat Mititelu pentru Sport.ro.

Comisia pentru Solutionarea Litigiilor din cadrul LPF judeca memoriile depuse de Gaman si Barboianu, care doresc rezilierea contractelor cu Universitatea Craiova in baza unor "dezlegari in alb" primite de la Victor Piturca.

