Mititelu iese din nou la atac: "Totul e o cacealma"

Adrian Mititelu a lansat un nou atac referitor la adresa lui Gigi Becali, spunand ca initiativa acestuia de a discuta cu Mircea Sandu referitor la revenirea fotbalistilor la Universitatea Craiova este o cacealma.

"Becali e demagog! Sunt cateva afirmatii care m-au deranjat foarte mult. E o minciuna ca jucatorii puteau deveni liberi de contract. Ei aveau anumite restante, dar nu mai mari decat la Steaua sau alte echipe. Jucatorii erau platiti la zi. Media era de 120 de mii euro bani incasati.

Becali il suna pe Mircea Sandu si nu face nimic. Nu vedeti ca eu nu am primit niciun fel de comunicat oficial. Este totul o cacealma, ei o folosesc pentru ca au acces la televiziuni.

Interesul lui Becali e sa induca in eroare oamenii. Sa vedem cati bani au castigat jucatorii Stelei si cati au castigat cei de la Craiova.

Recunosc, eu am avut anumite probleme, dar am fost corect. Becali e un demoagog si se foloseste de tot felul de tertipuri juridice. Eu le fac o favoare daca accept sa revina jucatorii. Steaua, ca si Federatia, este vinovata, pentru ca au luat jucatorii in cardasie. Eu, daca ii iau inapoi, le fac o favoare. Daca nu vor sa profite, e problema lor", a declarat Mititelu la Sport.ro.

Gigi Becali a afirmat marti seara ca va discuta cu Mircea Sandu pentru a-l convinge pe seful FRF sa le permita fostilor jucatori ai Craiovei sa revina la echipa.

C.F.