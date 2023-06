Mititelu: Sunt sanse de 51% ca Piturca sa accepte

Adrian Mititelu a discutat sambata cu Victor Piturca despre posibilitatea preluarii Universitatii Craiova.

"Am depanat amintiri, am vorbit de frumoasa perioada a Craiovei din 94-95 cu Victor Piturca, atunci cand s-a obtinut locul secund. El este craiovean, chiar daca sta in Bucuresti. S-a intors acasa, a tinut contactul cu cei din familie si stie ce se intampla in oras. Eu zic ca ar fi tentat. A fost dintotdeauna tentat si este. Este un loc in care ai crescut si ai copilarit si ti-a ramas in suflet nu ai cum sa refuzi sa antrenezi Universitatea Craiova.

Orice craiovean nu va putea refuza Craiova, in orice domeniu. Va fi in tribune la meciul cu Pandurii. Eu sper sa-l conving. Prevad o foarte mare compatibilitate. Eu vreau o echipa puternica, sa se bata de la egal la egal cu echipele din Romania. Sunt premise importante ca Piturca sa vina la sa antreneze Universitatea Craiova. Sunt sanse cel putin 51 la suta", a spus Adrian Mititelu.

Pe de alta parte, Victor Piturca a refuzat sa ofere vreo informatie despre venirea sa in Banie.

Adrian Mititelu i-a promis lui Piturca mana libera in toate deciziile de la club, in cazul in care va accepta oferta.

C.M.

Ads