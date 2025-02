Piturca face dezvaluiri incendiare despre Mititelu

Dupa ce Mircea Sandu a anuntat ca Universitatea Craiova va fi inscris in Liga 2, selectionerul Victor Piturca a facut o dezvaluire incendiara despre Adrian Mititelu.

Fostul tehnician al "Stiintei" sustine ca Mititelu nu vrea sa formeze o echipa la Craiova si ca a dat in judecata clubul cerand daune de 10 milioane de euro.

"Nu va faceti iluzii, ca Mititelu nu vrea sa joace in Liga 2. El poate face echipa fara niciun fel de problema, dar nu vrea asta. Are sa-mi dea 7 milioane de euro, iar daca revine in liga secunda e normal sa imi dea banii, dar ei nu pot reveni pentru ca sunt in insolventa de vreo opt ani. Societatea respectiva este in insolventa pentru ca Mititelu a dat in judecata atat de multi oameni incat nici el nu mai stie ce se intampla.

Eu am de la club de luat acei bani, de la actionari. Mititelu si sotia lui cer de la club 10 milioane de euro, nimeni nu stia asta. Am primit doua citatii din partea lui, ca am de platit 5 milioane de euro pentru ca am plecat de la Craiova si 20 de milioane de euro drept daune. Acum de curand am primit o citatie in care se spune ca nu eram antrenorul Craiovei, nici el nu mai stie ce procese are.

Vreau ca Mititleu sa fie reprimit in liga a doua, iar FIFA si UEFA sa suspende tot fotbalul romanesc. El nu si-a platit jucatorii, antrenorii, iar acum vine si striga "hotii". El nu si-a respectat contractul cu mine, a fost vorba de o judecata simpla la Comisiile Ligii" a declarat Victor Piturca la Dolce Sport.

Presedintele FRF, Mircea Sandu, a anuntat, luni, ca Universitatea Craiova va fi reprimita in fotbalul romanesc, urmand sa fie inscrisa in esalonul secund.

