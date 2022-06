Adrian Mladin, fost primar al comunei Jilava, vrea ca Înalta Curte să îi explice cum se „traduce” decizia Curții Constituționale privind întreruperea prescripției. Fostul edil cere suspendarea procesului de la Curtea de Apel București în care este judecat pentru că ar fi cerut o mită de 1 milion de euro, fiind deja condamnat pe fond la 6 ani de pușcărie.

Pe data de 5 iulie va fi dezbărută cererea lui Adrian Mladin de sesizare a ICCJ și de suspendare a procesului, care acum a intrat pe ultima sută de metri. Mladin invocă prescripția faptelor, iar o eventuală suspendare a procesului până la soluționarea de către magistrații curții supreme a acestei chestiuni de drept nu poate decât să îl avantajeze.

Trebuie spus că fostul primar al comunei Jilava a reușit, luni, 2 mai, preformanța de a se autoincrimina în declarația de inculpat pe care a dat-o în fața magistraților Curții de Apel București, uitând că tot ce declară poate fi folosit și împotriva lui.

Fostul edil era prea supărat că atât fosta soție, cât și ambii lui nași – și cel de cununie, și cel de botez – l-au „turnat” la DNA pentru fraude cu terenuri.

Mladin, edilul cu „para-îndărături” de 1.090.500 de euro

Pe scurt, Adrian Mladin a început prin a spune că făcea afaceri cu terenuri pe vremea când era primar, desemnându-l pe Ovidiu Szasz să cumpere și să vândă în numele lui și a sfârșit prin a recunoaște că tot acest intermediar era și cel care deținea „toată arhiva primăriei pe fond funciar”.

Adrian Mladin a fost audiat în calitate de inculpat, pe final de proces, în cauza în care DNA l-a trimis în judecată pentru „para-îndărături” de 1.090.500 euro luate de la Ovidiu Szasz din tranzacțiile cu terenurile din comuna Jilava.

Între timp, pe data de 26 mai, a venit decizia CCR pe tema întreruperii cursului prescripției.

Pe scurt, CCR a admis o excepție de neconstituționalitate și a constatat că sunt neconstituționale dispozițiile art.155 alin. (1) din Codul penal care prevăd urmatoarele: „Cursul termenului prescripției răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză”.

Cum faptele reținute de DNA în sarcina lui Adrian Mladin datează din perioada 2008-2011, este posibil ca fostul edil să scape cu ajutorul acestei decizii a CCR.

Cum s-a autoincriminat Mladin: „Nu mi se mai pare moral, dar nu era ilegal”

Din ampla declaraţie a lui Adrian Mladin rezultă că, pe vremea când acesta era primar, Ovidiu Szasz se ocupa de două lucruri pe care procurorii DNA nu le-au văzut cu ochi buni: pe de-o parte firma lui făcea lucrări de cadastru pentru Primăria Jilava, iar pe de altă parte vindea și cumpăra terenuri pentru edil.

O recunoaște chiar Adrian Mladin, dar spune că acum i se pare imoral, nu ilegal, totul sub privirile aspre ale judecătoarelor din apel:

„Până să fim arestați împreună în 2011 într-un dosar, ne aflam că frații (n.r. – cu Ovidiu Szasz), vorbeam cu el lucruri pe care nu le vorbeam cu fratele meu. Aveam o relație de business corectă chiar și pe vremea în care eu eram primar, că nu intra în atribuțiile mele. El lua terenuri cu banii mei și le vindea pe numele lui, apoi împărțeam profitul. Arăt că după atâția ani nu mi se mai pare chiar moral, dar nu era nimic ilegal. Am acceptat să primesc bani în cont tocmai pentru că aveam o relație la vedere cu Ovidiu Szasz. Nu aveam nimic de ascuns. Am acceptă aceste lucruri tocmai pentru că m-am gândit că nu e nicio problemă”, a declarat Adrian Mladin.

Una dintre judecătoare a vrut să afle cum de fostul edil are atâția nași, toți denunțători.

„Eu aveam o relație tensionată cu fostul naș de cununie, care și el mi-a făcut un denunț, iar eu am fost achitat. Și așa am ajuns la Szasz. Preotul a zis că dacă e cu dragoste, Dumnezeu nu se împotrivește. (...) Nu aș fi acceptat pentru nimic în lume ca el să îmi boteze singurul copil, să îl țină în brațe, iar în acest timp să existe o relație de dare și luare de mită între noi. Venea zilnic la mine în familie, mânca la mine în familie. Vă mărturisesc că sunt un continuare consternat că am ajuns să fiu condamnat pe fond. Chiar și procurorul mi-a spus că Szasz nu prezintă credibilitate. Și totuși ceva s-a întâmplat și am luat 6 ani", a susținut Mladin.

CV-ul lui Adrian Mladin, împărțit între primărie și pușcărie

Instanța judecă apelul la ultima condamnare a lui Adrian Mladin, cea de 6 ani de pușcărie pentru luare de mită, pronunțată în 17 august 2021 la Tribunalul București.

Mladin a mai fost trimis la închisoare în iulie 2016, tot pentru fapte de corupție, alături de Ovidiu Szasz, pe atunci considerat complicele său (5 ani de pușcărie).

Ex-primarul Adrian Mladin a fost trimis în judecată de DNA în 2017, el fiind acuzat de luare de mită, spălare de bani sub forma instigării şi fals intelectual sub forma participaţiei improprii, după ce a cerut peste 1 milion de euro de la doi oameni de afaceri care activau în domeniul construcţiilor.

Adrian Mladin a fost deferit justiției în mai multe dosare penale, având „la activ” o condamnare definitivă de 5 ani si 10 luni închisoare cu executare, într-un dosar privind retrocedarea ilegală a unor terenuri, dar a fost eliberat condiționat în anul 2018 din Penitenciarul Rahova.