Adrian Mutu, partener de afaceri cu Pescobar! A investit o sumă imensă și acum așteaptă rezultatele

Adrian Mutu și Paul Nicolau (alias Pescobar) au creat împreună Academia de Fotbal „Adrian Mutu” în București, localizată în Complexul Sportiv Tei. Academia este destinată copiilor și juniorilor.

Combinând experiența fotbalistică a lui Mutu cu abilitățile de marketing ale lui Pescobar, cei doi doresc să creeze „cea mai tare academie posibilă”, cu un profil internațional.

Suma investită doar în modernizarea terenurilor este de aproximativ 1,5 milioane de euro, scrie DigiSport.

Adrian Mutu a dezvăluit că terenul "era șerpărie" și că așteaptă 300-400 de copii la antrenamente.

”Cu ajutorul celor de aici din complex am reușit să iau aprobată și să fac acest stadion. Va fi și pentru fotbal, și pentru rugby.

Am vorbit cu Alin Petrache, președintele Federației de Rugby, și cred că echipele naționale de juniori se vor antrena aici. Am reușit să curățăm tot ce era în spatele tribunei cu ajutorul celor de la Primărie. Era șerpărie, cum se spune.

(n.r. despre simbolul academiei sale) Grifonul este un animal mitic, care nu a existat sau care a existat doar în basme. Îmi place mie. Eu am și acasă doi grifoni mari din cristal.

Mi-a plăcut mereu combinația asta între vultur și leu. Vreau să le dau copiilor ceva de care să se lege. Și la meciuri le-am spus părinților să strige ‘Grifonii’.

Băncile de rezerve vor fi înlocuite. Am luat unele provizorii, dar vor fi înlocuite cu unele mult mai profesionale, iar la structura de fier vor fi vestiarele. Acolo vom avea un vestiar de peste 35 de metri pătrați al oaspeților, plus vestiarul arbitrilor, plus magazie.

În partea dreaptă vor fi vestiarul antrenorilor, cu dușuri, și bineînțeles vestiarul echipei noastre de peste 40 de metri pătrați. Cam așa a fost gândit, să avem toate condițiile necesare pentru a putea face performanță. Bineînțeles la nivelul nostru.

E diferit de ce a făcut Hagi la Ovidiu. Academia asta va fi în principal aici, plus alte bazine pe care o să le deschid în București și în țară. Ăsta e doar începutul, e o primă bază.

Sunt în discuții deja cu niște parteneri. Anul acesta suntem concentrați să terminăm aici cu nocturna tot, urmează plasele de protecție și în spatele porții.

Mai sunt mici retușuri de făcut. Anul acesta ne concentrăm să o formăm, să o punem pe picioare, să avem 300-400 de copii, apoi ne vom orienta și spre alte orașe”, a spus Adrian Mutu, în interviul pentru Digi Sport.

