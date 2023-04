Adi Mutu, mesaj pentru fotbaliștii de la FCSB: ”Nu să se vaite mereu”

Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Adrian Mutu, a declarat, duminică seara, într-o conferinţă de presă, că se bucură că formaţia sa a reuşit prima victorie din play-off chiar împotriva rivalei FCSB.

"Mă bucur că am câştigat acest meci, unul cu presiune foarte mare. Au fost două reprize diferite, în prima noi am fost echipa mai bună şi chiar puteam să majorăm scorul, iar în a doua am suferit puţin pentru că adversarii au încercat să egaleze. Dar mă bucur că băieţii au reuşit să reziste presiunii şi îi felicit pentru atitudinea arătată azi. Asta e atitudinea cu care trebuie să joace la Rapid. Şi-au dorit foarte mult să câştige acest meci, e meritul lor. Ştie toată lumea de rivalitatea dintre Rapid şi FCSB... Mă bucur că am obţinut prima victorie în play-off chiar împotriva rivalei FCSB", a spus Mutu.

"Presiunea în acest meci a fost foarte mare pe mine, pe echipă, pe toată lumea, pentru a da mai mult. Şi mă bucur că am reuşit acest lucru şi cred că le-am făcut poate cel mai frumos cadou suporterilor noştri. Acum însă contează numai următorul meci. Nu e important ce ai făcut, nu există recunoştinţă în fotbal. Am trăit asta ca antrenor, am trăit-o şi ca jucător. Deci nu stau să mă gândesc la cei care mă critică, ci mă concentrez doar pe echipa mea. Şi mă bucur că am redresat-o şi că am fost inspirat. Băieţii au făcut un meci mare. Însă de mâine vom uita acest meci. Nu există timp la o echipă precum Rapid, de mâine mă voi gândi doar la partida cu CFR Cluj", a adăugat tehnicianul, contestat de suporteri după înfrângerea cu Universitatea Craiova din etapa precedentă.

Referitor la faptul că FCSB a acuzat neacordarea a două cartonaşe roşii, la faulturile lui Răzvan Onea (minutul 4) şi Dragoş Grigore (minutul 28), Mutu a afirmat: "Nu putem să primim de fiecare dată cartonaşe roşii. Am primit etapa trecută roşu, am primit pe Arena Naţională cu FCSB... Despre faptul că ei acuză arbitrajul, nu am ce să spun. Într-adevăr, Onea a făcut poate o intrare mai tare, dar nu s-a dus cu talpa, s-a dus cu genunchii la minge. Fac parte din fotbal lucrurile astea, nu ar trebui să ne văităm aşa întotdeauna şi să băgăm piciorul la minge. Asta ar trebui să facă fotbaliştii din ziua de azi. Nu să se vaite mereu de contacte. Pentru că atunci când ne ducem în Europa o să vedem că e altceva".

Adrian Mutu susţine că lupta în play-off va fi în continuare una strânsă.

"Sunt meciuri grele. Lupta în play-off e strânsă, după cum se vede fiecare bate pe fiecare. Rezultatul din seara asta poate le-a avantajat pe Farul şi CFR, poate şi un pic pe Craiova, dar şi pe noi până la urmă. Pentru că dacă legăm 2-3 victorii după aceea totul se strânge foarte mult. Dar nu stăm să ne gândim unde putem ajunge, vrem să luăm meci cu meci şi să ne facem datoria aşa cum ne-am făcut-o în seara asta", a explicat el.

FC Rapid Bucureşti a obţinut prima sa victorie în play-off-ul Superligii de fotbal, 1-0 (1-0) cu FCSB, duminică seara, în Giuleşti, în etapa a cincea.