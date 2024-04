"Mutu este o nulitate, o rușine" Atac dur la adresa fostului antrenor de la CFR Cluj

Adrian Mutu a rezistat doar 11 partide pe banca echipei CFR Cluj, deși patronul Ioan Varga l-a prezentat ca "Ferguson de România".

Adrian Mutu a fost instalat pe 24 ianuarie 2024, iar pe 3 martie și-a dat demisia, după 0-4 cu Corvinul Hunedoara.

Radu Banciu râde de Mutu și de șefii CFR-ului, care l-au ales pe antrenorul de 45 de ani.

"Eu am spus că Mutu este zero în momentul în care a fost numit, nu am auzit pe atunci pe cineva să spună că e o nulitate.

Ce rușine de antrenor, ce prostime și la ăia de la CFR!

Pe ce criterii l-ați luat pe Mutu, că râd Arpi și Muri (n.r. - Arpad Paszkany și Iuliu Mureșan) de prostovanii ăștia. Cum l-ați luat dom'le pe Mutu antrenor, voi chiar nu vă uitați la fotbal?, te mai numești și patron", a spus Radu Banciu la Football All Inclusive.