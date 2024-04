Mutu, gata să își dea demisia după 0-4 la Hunedoara: "Mâine vă anunț decizia"

Echipa de liga secundă Corvinul Hunedoara a eliminat din Cupa României, marţi seara, formaţia CFR Cluj, de care dispus cu scorul de 4-0, producând surpriza sferturilor Cupei României.

Adrian Mutu, antrenorul lui CFR Cluj, e pregătit să își dea demisia.

"A fost roșu clar, i-a spart nasul, nu avem ce să reproșăm (n.r. - despre eliminarea lui Tachtsidiss). Am venit la interviu din respect pentru dvs. În seara asta am fost penibili, n-aș vrea să găsesc scuze că am jucat în 10 oameni sau că am avut jucători accidentați.

Jucam împotriva unei echipe de Liga a doua, puteau să joace și fără antrenor pe bancă. Cred că am avut o problema de atitudine; i am observat asta de la meciul cu Sepsi. E un meci fără istoric.

Mă gândesc și mâine o să iau o decizie. Mă simt umilit. Cred că Corvinul are bugetul cât trei jucători de la CFR".

