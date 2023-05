Cum explică Adrian Mutu eșecul de proporții cu Farul de la Constanța: "O seară de coșmar"

Echipa Farul Constanţa a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 7-2, formaţia Rapid Bucureşti, în primul meci al etapei a 7-a din play-off-ul Superligii.

Antrenorul Rapidului, Adrian Mutu, a fost deznădăjduit pe parcursul și la finalul partidei.

"Am început jocul cum nu se putea mai prost, cu penalty în secunda 30. Sunt prea puține lucruri de spus. Pe lângă faptul că Farul are jucători de calitate, am făcut și cadouri.

E o seară de coșmar, e un rezultat care ne lovește în orgoliu. La cald nu sunt multe de spus, mai mult decât arată tabela de marcaj...

N-am reușit să oprim iureșul lor.

Nimănui nu îi convine, suntem toți foarte supărați de rezultat. O să analizăm mâine. Sunt toți acești băieți care au bătut CFR și FCSB, dar e un rezultat care ne mâhnește.

Nu caut scuze. Rezultatul e prea mare, ne lovește în orgoliu. E seara aia de coșmar în care indiferent ce faci nu îți iese. Mă simt dator față de suporteri".