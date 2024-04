Cum arată Adrian Mutu după ce și-a făcut implant de păr FOTO

Adrian Mutu (45 de ani) a apărut pentru prima dată fără șapcă după ce și-a făcut implant de păr la o clinică din Turcia.

Adrian Mutu a zburat la o clinică din Turcia în pauza prilejuită de meciurile echipei naționale, el fiind la acel moment antrenor la CFR Cluj.

„Am venit până în Turcia. Începe să te lase și părul și alte lucruri. Nu mai merge. Timpul nu iartă pe nimeni. Am pus puțin păr, așa în în părți. Nu ai văzut la interviuri când bate lumina cum se vede? Zici că îl am pe Robert Niță și pe Messi pe extreme. A trecut timpul. Nu e dureros. Eu am dormit. Durează câteva ore. Eu am dormit. E o treabă migăloasă. Nu este chiar așa ușor”, declara Adrian Mutu la emisiunea „Fanatik Superliga”.

Adrian Mutu a postat primele imagini în care apare fără șapcă, fotografii realizate la ziua de naștere a fiului său, Tiago.