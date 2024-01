Cum arată prima iubită a lui Adrian Mutu: "Când sărea butonul de la bluză ziceai că ai câștigat Champions League"

Fostul atacant al naţionalei României, în prezent antrenor, Adrian Mutu, cel supranumit „Briliantul” sau „Il Fenomeno” în perioada în care evolua, împlineşte, luni, 45 de ani.

Adrian Mutu s-a născut la 8 ianuarie 1979, la Calineşti, în judeţul Argeş, şi şi-a început cariera de fotbalist profesionist la FC Argeş, în 1996, unde a marcat 11 goluri în 41 de jocuri. El s-a transferat la Dinamo Bucureşti, în 1998, apoi și-a început aventura italiană.

Adrian Mutu este căsătorit cu Sandra Bachici şi au un băieţel, pe Tiago. El a mai fost căsătorit cu Consuelo Matos, cu care are două fetiţe, Adriana şi Maya Vega, şi mai are un băiat, Mario, din prima căsnicie cu Alexandra Dinu.

Prima iubită a lui Adrian Mutu a fost handbalista Irina Neagu. „Mă îndrăgostisem de Irina Neagu, handbalista de lot olimpic, viitoare campioană mondială de tineret. Ne cunoscuserăm la un Bal al bobocilor, la Casa Studenților. Era cu trei luni mai mare ca mine și învăța la Ion Barbu, la doi pași de blocul meu. Cred că am adunat, la prima relație, 3 milioane de kilometri făcuți prin oraș, un ținut de mână și patru cuvinte rostite. Pot spune că am încercuit Piteștiul de mii de ori! Când am sărutat-o prima oară, vroiam să fi făcut asta cu vreo 3 ore înainte, dar de unde tupeu? Nu mai spun de altele, că începeam cu degetul mic… Dacă simțeam și piele…Puteam spune că eram cel mai mare specialist în săruturi din lume la vremea aceea, pentru că unul singur dura două ore!

Când sărea butonul de la bluză ziceai că ai câștigat Champions League… "

La vârsta de 19 ani, Irina Neagu se transfera de la Oltchim Râmnicu Vâlcea la Viborg. Măritată și stabilită în Luxemburg, ea activează acum în domeniul IT.

