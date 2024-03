Adrian Mutu, inclus pe lista fotbaliștilor cu cele mai ciudate obiceiuri sexuale: ”Poate fi amuzant, dar este adevărat”

Fostul fotbalist român Adrian Mutu, în prezent antrenor la CFR Cluj, a fost inclus de către britanicii de Daily Star Sport, într-un top inedit al fotbaliștilor care au jucat în Premier League și care s-au remarcat cu obiceiuri sexuale excentrice..

Astfel, conform Gsp.ro, jurnaliștii englezi și-au amintit de o mărturisire a lui Adrian Mutu, cu privire la consumul de cocaină din 2004, care l-a îndepărtat de la Chelsea.

„Nu sunt dependent de droguri. O neg categoric! Singurul motiv pentru care am luat ceea ce am luat a fost pentru că am vrut să îmi îmbunătățesc performanțele sexuale.

Poate fi amuzant, dar este adevărat. Nu am folosit cocaină (n.r.- în alte scopuri). Am luat ceva care m-a făcut să mă simt bine”, au fost cuvintele lui Adrian Mutu de la acea vreme, amintite de Daily Star Sport, conform sursei citate.

Ashley Cole, David Beckham, Jese Rodriguez, George Best sau Sasa Curcic sunt ceilalți fotbaliști importanți care au apărut în acest top.

De exemplu, Victoria Beckham a dezvăluit în trecut că lui David Beckham îi place să poarte în momentele fierbinți lenjerie provocatoare, iar Ashley Cole adoră să-i fie masate picioarele în timpul preludiului.

