Adrian Mutu, încântat de prestația Rapidului la Craiova: "Echipa noastră e o fortăreață" VIDEO

Echipa Rapid Bucureşti a câştigat duminică seara, scor 1-0, meciul de la Craiova, cu Universitatea, contând pentru etapa a treia a Superligii. Giuleştenii au şase puncte în primele trei etape din actualul sezon.

Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de Alexandru Ioniţă II, după o pătrundere şi o pasă a lui Kait, în minutul 50.

Antrenorul Rapidului, Adrian Mutu, s-a declarat încântat de acest succes.

"Ne bucurăm că am trecut cu bine peste două derby-uri (n.r. - runda trecută, Rapid a învins-o pe FCSB, scor 2-0), campionatul este lung și trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Obiectivul nostru este play-off-ul, iar pentru a ajunge acolo trebuie să avem continuitate în rezultate.

Nu jucăm niciodată la egal. Ca antrenor, mă gândesc cum pot să profit de anumite slăbiciuni ale adversarului. Rapidul e o fortăreață pe faza defensivă, așa trebuie să fie o echipă de fotbal, să-și propună să nu primească gol. Dar în atac am avut multe momente în care am jucat fotbal. Am avut ocazii și am înscris”, a mai declarat Mutu.

„În astfel de meciuri echilibrate, între echipe puternice, ai nevoie de jucători care pot face diferența. Alex Ioniță ne-a ajutat azi, e într-o formă extraordinară, a marcat cu piciorul lui mai slab, dreptul, și sper să crească de la meci la meci.

Traversează o perioadă foarte bună, îl văd bine și la antrenamente. E un băiat serios, se gândește numai la fotbal. Mă bucur că fotbalul îl răsplătește. Când muncești, vin și roadele”, a declarat Mutu la conferința de presă.

