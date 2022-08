Soția lui Adrian Mutu "a furat" toate cadrele la meciul Rapidului cu FC Argeș FOTO

Adrian Mutu, antrenorul Rapidului, a fost susținut din tribune de Sandra, cea care îi este parteneră de viață din 2015.

Sandra Mutu (29 de ani) a fost în centrul atenției la meciul Rapidului cu FC Argeș, scor 2-1. Ea a urmărit cu sufletul la gură partida și nenumărate cadre au surprins-o la tribuna oficială, aplaudând sau cântând alături de suporteri.

"Pe Sandra o știam de când era mai mică, la Miss România. Mi-a plăcut, dar era foarte mică, avea 16 ani. După ce am divorțat, m-am mutat în România, am jucat la Petrolul și am cunoscut-o. Avem un simț al umorului, doar noi ne înțelegem unul pe altul în sensul ăsta. Și din dragostea noastră a ieșit Tiago Adrian Mutu, patru anișori turbo, cum îi spun eu. Dacă vrei să vezi ce tip de relație avem, uită-te la Tiago, e plin de energie.

Cel mai mult la Sandra îmi place sensibilitatea", a spus Mutu în podcastul lui Cătălin Măruță.

Ads