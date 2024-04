Adrian Mutu, despre fostul jucător care l-a făcut praf: ”A vorbit mintea fără el. Are probleme și cu soția...”

După victoria clujenilor la Craiova, în play-off-ul Superligii, un jucător de la CFR a avut cuvinte grele de spus la adresa lui Adrian Mutu, fostul antrenor din Gruia care a reacționat la rândul lui.

Mijlocașul grec Panagiotis Tachtsidis (33 de ani) a fost scos țap ispășitor după eliminarea CFR-ului de către Corvinul în Cupa României.

După acel meci, Mutu și-a dat demisia și a spus că nu vrea să mai vorbească niciodată cu Tachtsidis. Fotbalistul i-a replicat după meciul Universitatea Craiova - CFR Cluj, scor 0-1.

„Văd că se vorbește mult despre mine. Nu ştiu cine spune lucruri urâte despre mine și nu-mi pasă, deoarece ştiu cum este în fotbal. S-a văzut calitatea mea în teren, ştiu ca sunt unul dintre cei mai buni jucători din campionat. Nu dau explicaţii celor care m-au criticat după acel cartonaş roşu. Știu că am făcut o greşeală mare.

Nu ştiu ce a spus acest tip (n.r- Adrian Mutu) despre mine. Nici măcar nu-mi pasă, pentru că ne-a lăsat într-un moment foarte dificil pentru noi, după acel 0-4. A lăsat echipa şi a plecat. Pentru mine nu are caracter! A vrut să se salveze.

Când echipa este într-un moment greu trebuie să stai să lupţi alături de echipă. Nu să pleci.

Nu cred că voi rămâne la acest club deoarece nu cred că cei din club mă doresc. Mai am câteva jocuri la acest club și voi da 100% în teren. După aceea vedem ce se întâmplă.

Toţi au spus că sunt terminat și că nu mai joc nimic, dar le-am arătat tuturor că am dat totul în fiecare meci. Le-am demonstrat că sunt un jucător de mare calitate”, a spus Tachtsidis.

”Cât timp am fost eu acolo, nu am auzit ca el să facă probleme în afara terenului. Într-adevăr am auzit înainte. Aceste ieșiri necontrolate, și nu mă refer neapărat legate de mine, cartonașul și suspendarea luate de pe margine, denotă că nu are o stabilitate emoțională și o viață extrasportivă prea bună.

De aia eu cred că a fost obraznic și a vorbit mintea fără el. Știu că mi-a spus că nu am caracter, nu stau eu să mă caracterizeze Tachtsidis. M-a deranjat când mi-a zis ”this guy”. Gândește-te că eu am goluri câte meciuri are el în Italia.

Îmi aduc aminte și când am ajuns mister în sus, mister în jos, ”Il Fenomeno”. Obrăznicia vine când nu ai minte. Unui om fără minte preferi să nu îi dai replica pentru că te trezești în discuții. Cam asta e problema. De multe ori prefer să tac.

Într-adevăr, se vede că are o viață extrasportivă tumultoasă. E vina clubului. Pentru mine e un act de indisciplină. Sunt și eu o legendă a fotbalului, am scris și pagini de istorie, sunt încă, împreună cu Gică Hagi, golgheterul all time al naționalei. Trebuia sancționat.

Sunt unele lucruri de care mi-ar fi rușine să vorbesc. El are talent, dar nu are creier. Nu e concentrat pe fotbal. Are probleme și cu soția, divorțează. El simte că e pe ultima sută și nu va mai continua. Nu o să mai stea în România”, a spus Mutu, potrivit Fanatik.

