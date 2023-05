Ce își dorește Adrian Mutu de la meciul de titlu Farul - FCSB

Antrenorul formaţiei FC Rapid Bucureşti, Adrian Mutu, a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă, că i-ar plăcea ca titlul de campioană în Superliga de fotbal să fie decis în ultima etapă, dacă ar fi sigur că echipa sa va câştiga cu FCSB, pe Arena Naţională.

Tehnicianul s-a arătat interesat de partida dintre Farul Constanţa şi FCSB, de duminică seara, dar a precizat că nu are o preferinţă în ceea ce priveşte câştigătoarea.

"Nu susţin pe nimeni, nu am nicio preferinţă. Mă voi uita la meci pentru că îmi place fotbalul şi sunt curios cum vor aborda meciul cele două echipe. Normal că mă interesează meciul şi pentru că vom fi direct implicaţi în ultima partidă. Dacă aş fi sigur că vom câştiga meciul cu FCSB, mi-ar plăcea să se decidă titlul în ultima etapă. Dar aşa e foarte greu. Dacă se va întâmpla acest lucru, probabil că stadionul va fi arhiplin şi să joci cu 55.000 de spectatori şi câteva milioane în faţa televizorului ar fi ocazia cea mai bună pentru a câştiga un meci", a declarat Mutu.

Referitor la partida cu Universitatea Craiova, de luni, Mutu a spus că ar vrea ca echipa sa să le facă o bucurie suporterilor, fiind ultimul meci din acest sezon disputat pe teren propriu.

Ads

"Este un joc important pentru noi, pentru că este în joc locul patru, pe care dacă am câştiga ambele partide, l-am şi obţine. După aia, ce ne va da acest loc 4, vom vedea, dar să câştigăm noi meciurile şi vom vedea. Jucăm în faţa propriilor suporteri ultimul meci din acest sezon şi vrem să le facem o bucurie. Nu am reuşit să câştigăm în Giuleşti data trecută, dar am reuşit să câştigăm la Craiova, întotdeauna am avut meciuri grele împotriva Universităţii Craiova, pentru că au după părerea mea un lot foarte valoros, cu jucători importanţi, de echipa naţională. Deci va trebui să jucăm la capacitate maximă şi motivaţi 100% şi să ne facem jocul nostru. Noi ştim jocul Craiovei, în afară de vârfurile importante, are şi fundaşi foarte buni, cred că are o echipă puternică în mare. De aceea spun că va fi un meci foarte dificil mâine seară", a declarat Mutu.

Despre plecarea mijlocaşului Ljuban Crepulja de la Rapid, Mutu a afirmat că luase această decizie în urmă cu mai mult timp, fiind de acord cu despărţirea înainte de finalul campionatului.

"În ceea ce îl priveşte pe Crepulja, a fost decizia noastră de a-l lăsa să se ducă acasă cu o săptămână mai devreme, pentru că vrea să fie alături de familie şi l-am înţeles. După cum aţi văzut, în ultimele meciuri nici nu a fost în lot, decizia era luată mai demult. Îi mulţumim pentru tot ceea ce a dat pentru Rapid, eu personal îi mulţumesc pentru tot ceea ce a făcut bine, pentru că a fost profesionist şi nu am ce să-i reproşez", a mai spus Adrian Mutu.

Rapid va întâlni echipa Universitatea Craiova, luni, pe stadionul Giuleşti, de la ora 20:30, într-un meci din cadrul etapei a 9-a a play-off-ului Superligii.