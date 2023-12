Italienii anunta plecarea lui Mutu de la Cesena: Adio, fostule fenomen!

Adrian Mutu va pleca de la Cesena la sfarsitul acestui sezon.

Este anuntul facut de cotidianul La Voce di Romagna, intr-un articol cu titlul: "Anul zero pentru Cesena. Adio lui Mutu si fratilor lui".

"Fostul fenomen roman mai are un an de contract, dar nu va mai ramane la Cesena. Nu va fi usor de gasit o echipa in Italia care sa-i suporte salariul, astfel ca va fi gasita, cel mai probabil, o solutie externa", scrie sursa citata.

Guillermo Rodriguez, Yohan Benalouane si Marco Ross sunt ceilalti jucatori la care Cesena s-a decis deja sa renunte in vara.

Adrian Mutu a venit la Cesena in vara anului trecut. Evolutiile "Briliantului" au dezamagit, desi e de departe cel mai bun al echipei, cu 7 din cele 16 goluri ale echipei fiind marcate de el.

2 milioane de euro pe sezon castiga Mutu la Cesena.

I.G.

