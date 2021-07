Adrian Mutu, după prima victorie din campionat la Craiova: "Am dominat jocul cu Dinamo de la cap la coadă. Aștep meciul cu Reghecampf"

"Aşteptam prima victorie în campionat , mă bucur că a venit la primul meci acasă. Mă bucur că a fost o atmosferă frumoasă, aşa cum ar trebui să fie la fiecare meci. Cred că am dominat jocul de la cap la coadă, am făcut un meci solid, am avut o idee de joc, nu am marcat de câte ori meritam. Cred că a fost presiune mare şi cumva frica de a câştiga. Vreau să rămânem cu picioarele pe pământ", a declarat Mutu la televiziunile care transmit Liga I.El a vorbit şi despre naţionala olimpică, dar şi despre numirea lui Laurenţiu Reghecampf la CS Universitatea Craiova . "A fost un scor greu de digerat, dar sper ca Mirel Rădoi şi jucătorii să aibă puterea să se califice, să meargă mai departe. Reghecampf este prietenul meu, aştept meciul direct din octombrie".Formaţia FC U Craiova a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Dinamo , în ultimul meci al etapei a II-a a Ligii I.Unicul gol al meciului a fost marcat de Hugo Vieira, cu capul, în minutul 65.