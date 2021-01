Adrian Mutu il distruge pe Cortacero: Eu il dadeam afara din tara. Nu mai calca pe aici. Tiganeala asta nu face bine

"Eu, daca eram in Romania si puteam sa decid, il dadeam afara din tara si nu mai calca pe aici. Aici nu e vorba de mine, e vorba de Romania.Nu poti sa minti in halul asta, sa nu platesti jucatorii, sa ajunga sa spuna jucatorii: pleaca. Tiganeala din asta asa care nu face bine fotbalului nostru.Ceva trebuie sa opreasca chestia asta, pentru a crea ceva sanatos", a spus Mutu la digisport Antrenorul echipei nationale de tineret crede ca programul suporterilor "Doar Dinamo Bucuresti" nu poate sa sustina clubul din Stefan cel Mare."Cat au fost persoane ca Badea, Cohn Dinamo nu a avut probleme.Oamenii astia nu au mai continuat si nu stiu ce s-a intamplat. Eu cred ca Ionut Negoita nu trebuia sa vanda Dinamo.Nu am nimic cu DDB. Nu sunt membru DDB, sunt antrenorul echipei nationale. Nu cred ca pot sa fac o alegere acum si nu ar fi corect sa fac o alegere.Galeria, suporterii, actionarii incearca sa tina in viata Dinamo, care e singura cu traditie importanta de la noi, in afara de FCSB , care are problemele pe care le are.Dar nu o sa poata sa tina ei singuri echipa in viata. Va fi greu. Ideal ar fi sa vina cineva sa gaseasca o intelegere cu suporterii si care sa stie ce sa faca cu un club", a spus Mutu la Digisport.CITESTE SI: Ce rau a ajuns Dinamo. Fotbalistii din Stefan cel Mare, strigate catre adversari, pe teren la Botosani: Va bateti joc de noi? Ne luati la misto?