Adrian Mutu, călcat în picioare: "Nu e antrenor! Locul lui e aplecat, servindu-i șefului un pahar"

Adrian Mutu, fostul antrenor la Rapid, CFR Cluj sau la naționala de tineret a României, a fost desființat.

Într-un interviu acordat ProSport, Ioan Sdrobiș l-a desființat pe Adrian Mutu. Referindu-se la clinciul dintre Mutu și Dorinel Munteanu, legat de metodele de pregătire, cel poreclit "Părintele" a folosit cuvinte grele la adresa "Briliantului".

Care Mutu? Antrenorul? Ăla nu e antrenor! Dacă spuneai jucătorul Mutu, dar el ca antrenor nu are niciun drept. Mutu, antrenor, nu are niciun drept să vorbească despre alt antrenor. Indiferent, nici de ăla de la Botoșani nu are drept. Antrenorul Mutu a stat trei secunde acolo, două secunde dincolo, la Voluntari. Și la ăia, la Craiova, la FCU. Dar el nu se uită o secundă în oglindă? Dă-o-n… Doamne iartă-mă!

Știi unde am văzut o imagine bună cu el? Când vine cu o sticlă, cu un pahar și-l servește pe un șef, whiskey, cu nu știu ce. Acolo l-am văzut aplecat, acolo e locul lui, la reclamă. Nu se poate să vorbească el despre antrenori, nu ai voie, nici de pe ultimul loc al unui antrenor nu are voie să vorbească Mutu!”.

Ioan Sdrobiș (76 de ani) a activat ca antrenor în fotbalul românesc aproape 30 de ani, pregătind echipe precum CSM Reșița, Jiul Petroșani sau FC Vaslui.

Adrian Mutu a fost antrenor la FC Voluntari, Al Wahda U21, România U21, FCU Craiova, Rapid București, Neftchi Baku și CFR Cluj.

Ads