Fiorentina vrea sa-i prelungeasca contractul lui Mutu

Fiorentina este aproape de a se intelege cu Adrian Mutu in privinta unui nou contract, informeaza site-ul violanews.com.

Internationalul roman ar urma sa semneze un contract valabil pana in vara anului 2012, cu un salariu anual de 2.5 milioane de euro.

Actualul contract al lui Mutu cu Fiorentina expira in 2011, iar salariul atacantului roman este cifrat la 1,5 milioane de euro.

In acest sezon, Adrian Mutu a marcat 14 goluri in Serie A si 3 in Cupa UEFA, fiind golgheterul formatii toscane.

