Mutu a pus umarul la victoria Fiorentinei

Adrian Mutu a fost titular pentru Fiorentina, in meciul pe care gruparea toscana l-a castigat cu 1-0.

Internationalul roman a avut doua bune sanse de a marca in prima repriza, insa a tras pe langa minge in minutul 13, pentru ca in minutul 32 Sorentino sa intervina providential de langa bara.

Mutu a mai ratat inca o sansa buna de a marca in startul partii secunde, cand lovitura sa de cap a intalnit bara laterala.

Dupa acest meci, Adrian Mutu ramane cu trei goluri marcate in acest sezon.

Fiorentina a dominat in mare parte meciul de la Verona, ratand mai multe sanse importante, in special in prima repriza.

Golul care a facut diferenta intre Chievo si Fiorentina a fost reusit de Vargas, in minutul 48, din lovitura libera.

