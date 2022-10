Mutu, comparat cu Del Piero in Italia

Adrian Mutu, atacantul celor de la Fiorentina, este comparat cu simbolul lui Juventus Torino, Alessandro Del Piero, in presa din Italia.

Jurnalistii de la La Repubblica au prefatat derbiul dintre Juve si Fiorentina de dumnica analizandu-i pe cei mai importanti jucatori ai celor doua formatii.

"Clasa, talent si lovituri de geniu", titreaza cei de la La Repubblica si continua " Fiorentina - Juventus este si duelul dintre doua talente extraordinare, ambele cu numarul 10 pe tricou, ambele decisive. Juventinul are clasa in teren si in afara terenului. Simtul puterii fara sa isi piarda capul. Un om rational, in geniul sau. Campionul tuturor.

Mutu este total diferit. Nu in teren, in viata. Fluierat practic pe toate stadioanele din Italia, apare in ziare nu numai pentru ceea ce face (minunat) in teren. Dopaj, amenzi si incidente. Adrian este o persoana complicata, dar plina de talent. Romanul este putere, rautate, concretizare... Del Piero inscrie mult, dar este diferit. Mai multa clasa pura, mai putin instinct. Un lucru ii uneste: personalitatea."

Intalnirea dintre Fiorentina si Juventus se va disputa duminica, pe "Artemio Franchi" din Florenta.

M.D.

